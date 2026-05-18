Вицепремиерът Донев: Намаляваме с 10% разходите за заплати в държавната администрация от 1 септември

Няма да се намаляват възнаграждения, а ще се съкращават щатове или хора

Първите мерки за овладяване на недостига на средства в бюджета за 2026 година анонсира вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Той предлага да отпадне автоматичното вдигане на заплати на премиера, министрите, хората на изборни длъжности, както и в секторите на МВР, отбраната, висшето образование и съдебната система.

Ще бъде въведен таван на заплатите в бюджетния сектор на равнището на заплатата на президента. Предвидено е от 1 септември да бъдат намалени и разходите за заплати в държавната администрация с 10%, като няма да се намаляват възнаграждения, а ще се съкращават щатове или хора.

Вицепремиерът даде заявка, че в бюджета ще бъдат осигурени пари за увеличението на пенсиите с близо 8% от 1 юли, изплащането на социалните добавки и няма да бъдат вдигани данъци.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Очаквано, финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическо българско семейство - разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Това е бюджет, с който казваме "Стоп! на държавните хранилки."

