Трайчо Трайков за енергийния сектор: Ние оставихме неща, които не налагат да се действа "на пожар"

Как се развива българската енергетика, какво направи служебното правителство и какво се очаква от редовния кабинет в сектора? По темата говори в "Денят започва" бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков.

На първо място не създадохме нови проблеми, а това не е малко, каза Трайков. По думите му не са оставени пропуснати срокове, забавени проекти, несвършени ремонти или незапочнати процедури.

"Извършихме сериозна работа, доволен съм от това, което оставяме. Оттук нататък има спокоен хоризонт, в който да се поставят целите правилно и да се разчита на парламентарна подкрепа, мисля, че са добри предпоставки."

Непоискани съвети няма да давам, подчерта бившият служебен министър на енергетиката. Според думите му в новото ръководство на енергийното министерство "експертизата и доброто желание ги има."

"Ние наистина оставихме неща, които не налагат да се действа "на пожар". Както беше случая с мен, например. Ние имахме веднага забавени проекти по Плана за възстановяване на устойчивост. Имахме предстоящо изтичане на дерогацията на "Нефтохим". Изпуснати срокове в документи трябваше да подготвим. Последното нещо, което направихме миналата седмица, предадохме в Брюксел националния план за диверсификация на енергийните доставки. Това е много сериозна разработка, която е във връзка с прекратяването на използването на руски газ от догодина. Това трябваше всяка страна да изготви."

Според него ремонтите на ПАВЕЦ Чаира вече са „в релси“. В момента централата работи на 50% от капацитета си, след като в началото на април е приключил ремонтът на единия хидроагрегат. За следващия предстои нова обществена поръчка.

По думите му са анализирани и нови възможни локации за подобни мощности на десет локации – сред тях Чаира 2, Батак, Доспат и Яденица.

