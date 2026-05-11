БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Чете се за: 02:27 мин.
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трайчо Трайков за енергийния сектор: Ние оставихме неща, които не налагат да се действа "на пожар"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Как се развива българската енергетика, какво направи служебното правителство и какво се очаква от редовния кабинет в сектора? По темата говори в "Денят започва" бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков.

На първо място не създадохме нови проблеми, а това не е малко, каза Трайков. По думите му не са оставени пропуснати срокове, забавени проекти, несвършени ремонти или незапочнати процедури.

"Извършихме сериозна работа, доволен съм от това, което оставяме. Оттук нататък има спокоен хоризонт, в който да се поставят целите правилно и да се разчита на парламентарна подкрепа, мисля, че са добри предпоставки."

Непоискани съвети няма да давам, подчерта бившият служебен министър на енергетиката. Според думите му в новото ръководство на енергийното министерство "експертизата и доброто желание ги има."

"Ние наистина оставихме неща, които не налагат да се действа "на пожар". Както беше случая с мен, например. Ние имахме веднага забавени проекти по Плана за възстановяване на устойчивост. Имахме предстоящо изтичане на дерогацията на "Нефтохим". Изпуснати срокове в документи трябваше да подготвим. Последното нещо, което направихме миналата седмица, предадохме в Брюксел националния план за диверсификация на енергийните доставки. Това е много сериозна разработка, която е във връзка с прекратяването на използването на руски газ от догодина. Това трябваше всяка страна да изготви."

Според него ремонтите на ПАВЕЦ Чаира вече са „в релси“. В момента централата работи на 50% от капацитета си, след като в началото на април е приключил ремонтът на единия хидроагрегат. За следващия предстои нова обществена поръчка.

По думите му са анализирани и нови възможни локации за подобни мощности на десет локации – сред тях Чаира 2, Батак, Доспат и Яденица.

Вижте целия разговор във видеото


Последвайте ни

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
2
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
3
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба,...
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата и новото правителство
4
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за...
Българската гимнастика с четири отличия на Световната купа във Варна
5
Българската гимнастика с четири отличия на Световната купа във Варна
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
6
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Финанси

Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът ?
Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът ?
Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета
Чете се за: 02:22 мин.
Фискалният съвет отправи препоръки по изготвянето на проектобюджета за 2026 г. Фискалният съвет отправи препоръки по изготвянето на проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 03:00 мин.
Мащабна трансформация в глобален мащаб в ИТ сферата и технологичния сектор Мащабна трансформация в глобален мащаб в ИТ сферата и технологичния сектор
Чете се за: 00:42 мин.
Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към олигархичния модел "Борисов – Пеевски" Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към олигархичния модел "Борисов – Пеевски"
9299
Чете се за: 08:37 мин.
Симеон Дянков: Инфлацията трябва да се бори веднага Симеон Дянков: Инфлацията трябва да се бори веднага
Чете се за: 05:52 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Срещу високите цени: "Прогресивна България" внася пакет от мерки в парламента Срещу високите цени: "Прогресивна България" внася пакет от мерки в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Министрите на външните работи на ЕС се събират в Брюксел Министрите на външните работи на ЕС се събират в Брюксел
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов мост" и кв. "Хаджи Димитър" Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов мост" и кв. "Хаджи Димитър"
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Доц. Трифон Вълков: Хантавирусът няма потенциала да се превърне в...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Предложението за мир в Близкия изток: Тръмп отхвърли отговора на...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Почитаме светите братя Кирил и Методий
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ