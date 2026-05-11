Доц. Трифон Вълков: Хантавирусът няма потенциала да се превърне в нов COVID-19

У нас
Инфекционистът предупреди, че по-сериозен проблем у нас в момента остава ръстът на случаите на морбили

Хантавирусът отново привлече вниманието на световните медии, след като бяха регистрирани случаи сред пасажери на кораб. Според доц. д-р Трифон Вълков от СБАЛИБП “Проф. Иван Киров” обаче, опасенията от повторение на сценарий, подобен на пандемията от COVID-19, са напълно неоснователни.

"Такъв сценарий по никакъв начин не може да се случи. Това е абсолютно изключено и причината е в самата природа и биология на двата вируса. Те са абсолютно несравними един с друг", обясни той в студиото на "Денят започва".

По думите му, конкретният вариант на хантавируса, установен сред пасажерите, е единственият, за който има данни, че може да се предава от човек на човек, но само при много близък контакт.

"Тук говорим за изключително плътен и много близък контакт – между съпрузи, родители и деца, когато има обмен на биологични течности. Това няма нищо общо с начина, по който се разпространяват коронавирусът, грипът или морбили", поясни доц. Вълков.

Той уточни, че основният източник на заразата остават мишевидните гризачи:

"Най-добрият начин за разпространение на тази инфекция е при контакт с биологични секрети от тези гризачи – урина, фекалии или слюнка. Това може да стане чрез замърсени храни, вода или предмети."

Инфекционистът предупреди, че заболяването може да протече изключително тежко:

"Този вариант е в състояние да генерира най-тежката клинична форма – така наречения кардиопулмонален синдром. Това е най-тежката и бързо развиваща се форма на дихателна недостатъчност, която може да доведе до фатален край само за часове или дни", посочи той.

Според данните, смъртността при тази форма достига между 25 и 40%. Симптомите в началото често наподобяват грип.

"Висока температура, силни мускулни и ставни болки, главоболие, гадене, повръщане, болки в корема и диария – това са първите симптоми. Те трудно могат да бъдат свързани с хантавирус, ако не се мисли в тази посока", обясни доц. Вълков.

По думите му, карантинните мерки при контактните лица са стандартни и вече са доказали ефективността си. Той припомни епидемията от хантавирус в Аржентина през 2018 г., когато ограничаването на контактите и използването на лични предпазни средства са спрели разпространението на инфекцията.

"Не говорим за непознат вирус. Хантавирусите са описани още през 1943 година. Това не е нова инфекция и няма потенциала за масово разпространение, какъвто имат други респираторни вируси", подчерта специалистът.

Доц. Вълков беше категоричен, че при преболедуване организмът изгражда дълготраен имунитет:

"Не говорим за безсимптомно носителство. Веднъж преболедувал, човек се излекува дефинитивно и изгражда продължителен имунитет", каза той.

Инфекционистът насочи вниманието към друга тревожна тенденция у нас – увеличаването на случаите на морбили:

"Това, което наистина ме притеснява, не е хантавирусът, който е на километри от нас, а че продължават да растат случаите на морбили в страната", предупреди той.

По думите му, голяма част от хоспитализираните деца са неваксинирани.

