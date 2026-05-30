Кампания "Не сте сами в отказването от цигарите" организират от столичната фармацевтична колегия

По повод Световния ден без тютюнопушене - 31 май, Регионална фармацевтична колегия София-столична организира информационна кампания с билборд в София, плакати в аптеките и насоки към магистър-фармацевтите как да подкрепят пациентите, желаещи да се откажат от тютюнопушенето.

Инициативата е под мотото "Не сте сами в отказването от цигарите" и цели да насочи общественото внимание към възможностите за професионална подкрепа при отказване от тютюнопушенето и към ролята на магистър-фармацевта като достъпен здравен консултант.

Отказването от тютюнопушенето продължава да бъде сериозно предизвикателство. Близо 80% от анкетираните магистър-фармацевти смятат, че едва между 5 и 15% от пушачите успяват да се откажат само с воля, без терапия или професионална консултация. Анкетата е проведена от регионалната колегия анкета сред магистър-фармацевти относно практическия им опит и нагласите при подкрепата на пациенти, желаещи да спрат да пушат.

Анкетното проучване на РФК София-столична е проведено в периода 24–27 май 2026 г. сред членовете на колегията по електронен път. В него участват 55 магистър-фармацевти. Резултатите не са представителни за всички членове на колегията, но отразяват практическите наблюдения и професионалните нагласи на участниците, това е експертният поглед на хората на първа линия в аптеките.

69% от анкетираните посочват, че поне веднъж през последния месец пациенти са се обръщали към тях с въпрос или искане за съвет, свързани с отказване от тютюнопушенето.

Същевременно 78,2% от анкетираните смятат, че българите не са достатъчно информирани за възможността да получат консултация и съдействие при отказване от тютюнопушенето в аптеката. Това показва, че хората активно търсят подкрепа, но често не знаят към кого да се обърнат и какви възможности съществуват.

60% от анкетираните магистър-фармацевти най-честият мотив за отказване на цигарите е влошено здравословно състояние или лекарска препоръка. Значително по-рядко отказването се дължи на желание за по-здравословен начин на живот - 31 на сто, а финансовите причини и натискът от семейството се посочват от единични участници.

Данните показват, че според фармацевтите повечето хора предприемат стъпки към отказване едва след появата на здравословен проблем, а не като превантивна мярка за предпазване на здравето.

Над три четвърти от участниците заявяват готовност да се включат в бъдещи програми за консултиране и проследяване на пациенти, желаещи да откажат тютюнопушенето. Повече от две трети подкрепят идеята тези консултации да бъдат признати като самостоятелна здравна услуга с подходящ механизъм за финансиране.

Според участниците в проучването съществуват и възможности за подобряване на достъпа до определени продукти и лекарствени форми за отказване от тютюнопушенето, които се използват в други европейски държави.

„Тютюнопушенето е една от водещите предотвратими причини за заболявания и преждевременна смърт. България е сред държавите с най-високо разпространение на тютюнопушенето в Европа. В същото време много хора искат да спрат цигарите, но не знаят към кого да се обърнат за помощ. Нашето проучване показва, че пациентите търсят съвет, а магистър-фармацевтите са готови да съдействат по-активно. В аптеките колегите разговарят с хора, които се опитват да се справят с никотиновата зависимост, но често остават сами в този процес. Аптеката е най-достъпното здравно заведение и сме убедени, че магистър-фармацевтите можем да помогнем на пушачите да се откажат от вредния навик да пушат“, заяви маг.-фарм. Димитър Коцев, председател на УС на РФК София-столична.

В много държави по света аптеките вече са важна част от програмите за отказване от тютюнопушенето. Магистър-фармацевтите участват в оценка на никотиновата зависимост, подпомагат избора на подходяща терапия, проследяват напредъка на пациентите и оказват подкрепа през целия процес на отказване. Подобни дейности се насърчават и от Международната федерация по фармация (FIP) като част от съвременната роля на фармацевта в здравеопазването.

В държави като Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия фармацевтите от години участват активно в програми за отказване от тютюнопушенето чрез консултиране, проследяване и подкрепа на пациентите.

Данни на Международната федерация по фармация (FIP), обхващащи 51 държави и територии, показват, че в близо две трети от тях - 65,4% вече се предоставят услуги за отказване от тютюнопушене, водени от магистър-фармацевти.

Самостоятелните опити за отказване често са неуспешни поради никотиновата зависимост, а подкрепата от здравни специалисти е значително по-ефективна. Посочва се, че аптеките са едни от най-достъпните здравни заведения, а фармацевтите са сред специалистите, с които пациентите общуват най-често.