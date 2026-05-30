БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след...
Чете се за: 03:37 мин.
България е европейски отборен шампион в художествената...
Чете се за: 03:07 мин.
Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че...
Чете се за: 01:07 мин.
Стилияна Николова донесе нова радост на България със...
Чете се за: 01:47 мин.
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кампания "Не сте сами в отказването от цигарите" организират от столичната фармацевтична колегия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Запази
кампания сте сами отказването цигарите организират столичната фармацевтична колегия
Слушай новината

По повод Световния ден без тютюнопушене - 31 май, Регионална фармацевтична колегия София-столична организира информационна кампания с билборд в София, плакати в аптеките и насоки към магистър-фармацевтите как да подкрепят пациентите, желаещи да се откажат от тютюнопушенето.

Инициативата е под мотото "Не сте сами в отказването от цигарите" и цели да насочи общественото внимание към възможностите за професионална подкрепа при отказване от тютюнопушенето и към ролята на магистър-фармацевта като достъпен здравен консултант.

Отказването от тютюнопушенето продължава да бъде сериозно предизвикателство. Близо 80% от анкетираните магистър-фармацевти смятат, че едва между 5 и 15% от пушачите успяват да се откажат само с воля, без терапия или професионална консултация. Анкетата е проведена от регионалната колегия анкета сред магистър-фармацевти относно практическия им опит и нагласите при подкрепата на пациенти, желаещи да спрат да пушат.

Анкетното проучване на РФК София-столична е проведено в периода 24–27 май 2026 г. сред членовете на колегията по електронен път. В него участват 55 магистър-фармацевти. Резултатите не са представителни за всички членове на колегията, но отразяват практическите наблюдения и професионалните нагласи на участниците, това е експертният поглед на хората на първа линия в аптеките.

69% от анкетираните посочват, че поне веднъж през последния месец пациенти са се обръщали към тях с въпрос или искане за съвет, свързани с отказване от тютюнопушенето.

Същевременно 78,2% от анкетираните смятат, че българите не са достатъчно информирани за възможността да получат консултация и съдействие при отказване от тютюнопушенето в аптеката. Това показва, че хората активно търсят подкрепа, но често не знаят към кого да се обърнат и какви възможности съществуват.

60% от анкетираните магистър-фармацевти най-честият мотив за отказване на цигарите е влошено здравословно състояние или лекарска препоръка. Значително по-рядко отказването се дължи на желание за по-здравословен начин на живот - 31 на сто, а финансовите причини и натискът от семейството се посочват от единични участници.

Данните показват, че според фармацевтите повечето хора предприемат стъпки към отказване едва след появата на здравословен проблем, а не като превантивна мярка за предпазване на здравето.

Над три четвърти от участниците заявяват готовност да се включат в бъдещи програми за консултиране и проследяване на пациенти, желаещи да откажат тютюнопушенето. Повече от две трети подкрепят идеята тези консултации да бъдат признати като самостоятелна здравна услуга с подходящ механизъм за финансиране.

Според участниците в проучването съществуват и възможности за подобряване на достъпа до определени продукти и лекарствени форми за отказване от тютюнопушенето, които се използват в други европейски държави.

„Тютюнопушенето е една от водещите предотвратими причини за заболявания и преждевременна смърт. България е сред държавите с най-високо разпространение на тютюнопушенето в Европа. В същото време много хора искат да спрат цигарите, но не знаят към кого да се обърнат за помощ. Нашето проучване показва, че пациентите търсят съвет, а магистър-фармацевтите са готови да съдействат по-активно. В аптеките колегите разговарят с хора, които се опитват да се справят с никотиновата зависимост, но често остават сами в този процес. Аптеката е най-достъпното здравно заведение и сме убедени, че магистър-фармацевтите можем да помогнем на пушачите да се откажат от вредния навик да пушат“, заяви маг.-фарм. Димитър Коцев, председател на УС на РФК София-столична.

В много държави по света аптеките вече са важна част от програмите за отказване от тютюнопушенето. Магистър-фармацевтите участват в оценка на никотиновата зависимост, подпомагат избора на подходяща терапия, проследяват напредъка на пациентите и оказват подкрепа през целия процес на отказване. Подобни дейности се насърчават и от Международната федерация по фармация (FIP) като част от съвременната роля на фармацевта в здравеопазването.

В държави като Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия фармацевтите от години участват активно в програми за отказване от тютюнопушенето чрез консултиране, проследяване и подкрепа на пациентите.

Данни на Международната федерация по фармация (FIP), обхващащи 51 държави и територии, показват, че в близо две трети от тях - 65,4% вече се предоставят услуги за отказване от тютюнопушене, водени от магистър-фармацевти.

Самостоятелните опити за отказване често са неуспешни поради никотиновата зависимост, а подкрепата от здравни специалисти е значително по-ефективна. Посочва се, че аптеките са едни от най-достъпните здравни заведения, а фармацевтите са сред специалистите, с които пациентите общуват най-често.

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Гледайте финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
2
Гледайте финалите на европейското първенство по художествена...
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света Анастасия
4
Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света...
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
5
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
5
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...

Още от: Здраве

Бързото хранене във Франция се разраства и поставя под натиск традиционните ресторанти
Бързото хранене във Франция се разраства и поставя под натиск традиционните ресторанти
Нов ДНК-текст дава шанс на пациенти с рак на гърдата да избегнат химиотерапия Нов ДНК-текст дава шанс на пациенти с рак на гърдата да избегнат химиотерапия
Чете се за: 01:00 мин.
Удължава се срокът за забрана за износ на инсулини и антиинфекциозни лекарства Удължава се срокът за забрана за износ на инсулини и антиинфекциозни лекарства
Чете се за: 01:22 мин.
Централна автобусна спирка в Бургас вече има дефибрилатор Централна автобусна спирка в Бургас вече има дефибрилатор
Чете се за: 04:22 мин.
Под въпрос е оцеляването на Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" в Сопот Под въпрос е оцеляването на Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" в Сопот
Чете се за: 04:07 мин.
Електронна платформа за сигнали и жалби въведе Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Електронна платформа за сигнали и жалби въведе Изпълнителна агенция "Медицински надзор"
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм изваден от списъка на Държавния департамент на САЩ
Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Иван Шишков: Започва пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега Иван Шишков: Започва пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование
Чете се за: 16:25 мин.
Общество
Овладян е пожарът в склада за пластмасови отпадъци край Стара Загора
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Все още няма окончателно решение за примирие между Вашингтон и Техеран
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В Благоевград беше разбита схема за пласиране и търговия на дребно...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Финанси под мониторинг: Как Франция се справя със свръхдефицита в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ