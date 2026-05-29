Централна автобусна спирка в Бургас вече има дефибрилатор

Оборудваха централна автобусна спирка в Бургас - на бул. "Стефан Стамболов" с дефибрилатор за спешни случаи. Животоспасяващото устройство може да бъде използвано при внезапен сърдечен арест и други критични ситуации. Как работи апаратът и кой може да го използва?

Дефибрилаторът е дарение от "Ротари клуб" Бургас-Приморие.

Камен Филипов, президент "Ротари клуб" Бургас-Приморие: "Това е най-оживеното място в Бургас и това не е първия, това е втория дефибрилатор. Първия дефибрилатор беше на автогара Юг. И така, продължаваме с нашите идеи. А инициативата на първия беше на нашите ротарактори."

Автоматичният дефибрилатор има своите предимства, включително и когато с него работят хора без медицинско образование и така пациентът да дочака пристигането на екип на Спешна помощ:

д-р Светослав Тодоров, зам.-директор на УМБАЛ-Бургас: "- Кажете ни, ако човек колабира точно тук на спирката, кои са първите неща, които ние трябва да направим, за да сме му най-отползвени и съответно да спасим неговия живот? Оценка нивото на съзнание, когато видим, че пациентът съответно пострадалия е в безсъзнание, няма дишане и няма пулс, веднага трябва да пристъпим към тези действия с дефибрилатора. Изключително важно е да кажем, че той е абсолютно безопасен. Включва се само тогава, когато отчете липсата на сърдечен ритъм, т.е. няма как да навреди. Следваме простите инструкции, които са и нарисувани на дефибрилатора, има и табло по първа долекарска помощ, както ще има една допълнителна табелка, която обяснява с четири стъпки какво се прави."

За момента дефибрилаторът е заключен.

Даниел Борисов, дир. Дирекция “Здравеопазване, превенция и социални дейности”, Община Бургас: "Този дефибрилатор към момента е с ключ, тъй като не са инсталирани допълнителните мерки по неговата сигурност и безопасност. На следващия етап предстои да бъде поставен GPS в самото устройство, както и тук отгоре имаме постоянно видеонаблюдение, за да осигурим сигурността и безопасността на устройството, както и неговата правилна работа през цялото време."

Предстои поставянето на още подобни устройства в Бургас:

Диан Динев, "Ротари клуб" Бургас-Приморие: "Предвижда се поставянето на още 5 дефибрилатора на ключови за Бургас места, които съгласуваме с Общината и Общински съвет и благодарение на тях ще бъдат поставени в Морската градина, до Летния театър, на Остров "Света Анастасия", в близост до Община Бургас, както и още две места, които в момента се дообсъждат от общински съвет."

Дефибрилаторите са още по-важни заради предстоящия летен сезон:

Ангел Ангелов, студент по медицина и член на "Ротари клуб" Бургас-Приморие: "Смятам, че са важни, защото понякога секундата е страшно важна за един пациент в такава ситуация и всеки един човек без медицинско образование може да се справи с работата с този апарат и може да спаси човешки живот още повече. Това е още една стъпка към европеизирането на град Бургас. Тук медицинската помощ не е толкова наблизо и също така и през летния сезон на доста хора им става лошо, сърдечната дейност спира и понякога една чаша вода не може да спаси пациент в нужда."

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова