БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Чете се за: 01:45 мин.
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Под въпрос е оцеляването на Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" в Сопот

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съществуването на още една болница е под въпрос в Подбалкана - Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" в Сопот. Причината не е свързана с липсата на кадри, както в в съседната Община Карлово и МБАЛ "Д-р Киро Попов", а с недостатъчното финансиране по клиничните пътеки, което да гарантира трудовите възнаграждения на персонала. От години Общинския съвет в Сопот отпуска заеми на здравното заведение, за да бъдат изплащани заплатите на управителя на болницата, на лекарите и персонала.

Към момента болницата работи по четири клинични пътеки за лечение на опорно-двигателния апарат и на нервната система, рехабилитация след прекарани инсулти и инфаркти. От години временно изпълняващ длъжността управител е д-р Стефан Анастасов. Необходимите средства за заплати са 50 000 евро на месец

д-р Стефан Анастасов, временно изпълняващ длъжността на МБПЛ "Иван Раев" - Сопот: "Нивото, което може за изработим е доста под фонда работна заплата. Минимално е необходимо 50 000 евро на месец, лимитът от Здравната каса е 30 000 евро."

Всеки месец болницата трябва да търси дофинансиране за заплати. В лечебното заведение работят 30 души. Имат пациенти на всякаква възраст.

"Имаме персонал, който иска да работи, доказал е че може да го прави, имаме пациенти, които искат да си направят вливки, говорим за диабетици, както във физиотерапията така и вливката да си направят. Никой не дойде да види има ли проблеми, няма ли."

"Имаме деца със счупвания, лекувани в Пловдив и имат нужда от долечение."

"Дано не я затворят. Сопот и Карлово са големи общини. Трябва да ходим чак в Пловдив на 60-70 км."

Само за последните две годидни с решения на местния парламент са отпуснати 110 000 лвеа. По думите на управителя, заплатите са регламентирани и няма как да бъдат променени. Проблем има и с материалната база.

д-р Стефан Анастасов, временно изпълняващ длъжността на МБПЛ "Иван Раев" - Сопот: "Персоналът е сведен до минимум, последните 3-4 години не съществуваме в бюджета на Общината. Имаме проблем със стаите, няма собствен санитарен възел, имаме проблем с обратната вода. Толкова години се опивам да направим по проект нещо, нашата болница стои така като закърпена колибка."

Общинският съвет преди дни взе решение да бъде проведен конкурс на за нов управител. Председателят каза, че след това ще търсят заедно решение на проблемите.

Антонина Цочева, председател на Общински съвет - Сопот: "Не искам да мисля че можед да бъде затворена, след конкурса ще търсим всички законови мерки, те ще се решават от Общинския съвет."

Кметът на Сопот посочи, че болницата е получила над 800 000 лева през годините, предимно за заплати под формата на безлихвени заеми, както и за капиталови разходи. Все още не е изплатена и последната гласувана сума от местния парламент в размер на 15 000 евро.

Станислав Стоенчев, кмет на Община Сопот: "Това означава че може би ще направим одит на това, което се е случило и аз обещавам че ще ви държа в течение за всяка една стъпка за болницата."

Сегашният изпълняващ длъжността управител на болницата каза, че няма да се явява на конкурса.

#съществуване #проблеми #болница #Сопот

Последвайте ни

ТОП 24

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
1
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
2
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
3
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
САЩ и Иран са постигнали сделка
4
САЩ и Иран са постигнали сделка
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
5
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
6
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Здраве

Централна автобусна спирка в Бургас вече има дефибрилатор
Централна автобусна спирка в Бургас вече има дефибрилатор
Електронна платформа за сигнали и жалби въведе Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Електронна платформа за сигнали и жалби въведе Изпълнителна агенция "Медицински надзор"
Чете се за: 01:20 мин.
Над 56 милиона евро по проекти в здравеопазването са в риск да бъдат загубени, каза министър Катя Ивкова Над 56 милиона евро по проекти в здравеопазването са в риск да бъдат загубени, каза министър Катя Ивкова
Чете се за: 02:15 мин.
Общо 426 млн. евро са дълговете на държавните болници, 17 болнични заведения имат банкови кредити Общо 426 млн. евро са дълговете на държавните болници, 17 болнични заведения имат банкови кредити
Чете се за: 01:30 мин.
Българите най-често са дарявали за здравни и социални каузи през миналата година Българите най-често са дарявали за здравни и социални каузи през миналата година
Чете се за: 03:15 мин.
Д-р Брънзалов: Кадровата криза в здравеопазването е тежка Д-р Брънзалов: Кадровата криза в здравеопазването е тежка
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

72 души са евакуирани след като руски дрон падна върху жилищен блок в Румъния
72 души са евакуирани след като руски дрон падна върху жилищен блок...
Чете се за: 03:22 мин.
Европа
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Джей ди Ванс потвърди за значителен напредък в преговорите с Иран Джей ди Ванс потвърди за значителен напредък в преговорите с Иран
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Седем министри отговарят на въпросите на депутатите в рамките на парламентарния контрол Седем министри отговарят на въпросите на депутатите в рамките на парламентарния контрол
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Под въпрос е оцеляването на Многопрофилна болница за продължително...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Червен код заради опасни жеги в Италия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Още по-хладно в петък, но почти без валежи
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ