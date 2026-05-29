Под въпрос е оцеляването на Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" в Сопот

Съществуването на още една болница е под въпрос в Подбалкана - Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" в Сопот. Причината не е свързана с липсата на кадри, както в в съседната Община Карлово и МБАЛ "Д-р Киро Попов", а с недостатъчното финансиране по клиничните пътеки, което да гарантира трудовите възнаграждения на персонала. От години Общинския съвет в Сопот отпуска заеми на здравното заведение, за да бъдат изплащани заплатите на управителя на болницата, на лекарите и персонала.

Към момента болницата работи по четири клинични пътеки за лечение на опорно-двигателния апарат и на нервната система, рехабилитация след прекарани инсулти и инфаркти. От години временно изпълняващ длъжността управител е д-р Стефан Анастасов. Необходимите средства за заплати са 50 000 евро на месец

д-р Стефан Анастасов, временно изпълняващ длъжността на МБПЛ "Иван Раев" - Сопот: "Нивото, което може за изработим е доста под фонда работна заплата. Минимално е необходимо 50 000 евро на месец, лимитът от Здравната каса е 30 000 евро."

Всеки месец болницата трябва да търси дофинансиране за заплати. В лечебното заведение работят 30 души. Имат пациенти на всякаква възраст.

"Имаме персонал, който иска да работи, доказал е че може да го прави, имаме пациенти, които искат да си направят вливки, говорим за диабетици, както във физиотерапията така и вливката да си направят. Никой не дойде да види има ли проблеми, няма ли." "Имаме деца със счупвания, лекувани в Пловдив и имат нужда от долечение." "Дано не я затворят. Сопот и Карлово са големи общини. Трябва да ходим чак в Пловдив на 60-70 км."

Само за последните две годидни с решения на местния парламент са отпуснати 110 000 лвеа. По думите на управителя, заплатите са регламентирани и няма как да бъдат променени. Проблем има и с материалната база.

д-р Стефан Анастасов, временно изпълняващ длъжността на МБПЛ "Иван Раев" - Сопот: "Персоналът е сведен до минимум, последните 3-4 години не съществуваме в бюджета на Общината. Имаме проблем със стаите, няма собствен санитарен възел, имаме проблем с обратната вода. Толкова години се опивам да направим по проект нещо, нашата болница стои така като закърпена колибка."

Общинският съвет преди дни взе решение да бъде проведен конкурс на за нов управител. Председателят каза, че след това ще търсят заедно решение на проблемите.

Антонина Цочева, председател на Общински съвет - Сопот: "Не искам да мисля че можед да бъде затворена, след конкурса ще търсим всички законови мерки, те ще се решават от Общинския съвет."

Кметът на Сопот посочи, че болницата е получила над 800 000 лева през годините, предимно за заплати под формата на безлихвени заеми, както и за капиталови разходи. Все още не е изплатена и последната гласувана сума от местния парламент в размер на 15 000 евро.

Станислав Стоенчев, кмет на Община Сопот: "Това означава че може би ще направим одит на това, което се е случило и аз обещавам че ще ви държа в течение за всяка една стъпка за болницата."

Сегашният изпълняващ длъжността управител на болницата каза, че няма да се явява на конкурса.