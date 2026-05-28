Възобновил се е пожарът в горящия хотел в Слънчев бряг

від БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
мъж загина пожар хотел слънчев бряг
Пожарът в хотела в Слънчев бряг, при който по-рано днес загина 47-годишен мъж, се е възобновил. От пожарната уточниха за БНТ, че в късните часове е пламнал кабел в шахта, която започва от помещението, обхванато първоначално от огъня, и преминава по вертикала на сградата. В момента екипи на пожарната продължават гасителните действия в шахтата.

Инцидентът стана в късния следобед. Над 120 туристи бяха евакуирани от хотела, а пожарникарите часове наред се бориха с огнената стихия. Към 19.30 ч. пожарът беше овладян. По първоначална информация трима работници са извършвали ремонтни дейности в приземния етаж на сградата. При заваряване е изхвърчала искра, която е предизвикала пожара.

Двама от мъжете са успели да напуснат помещението, но третият – 47-годишен работник е останал вътре и е загинал. Инспекцията по труда започна проверка дали са били спазени всички изисквания за безопасност при извършването на ремонтните дейности.

