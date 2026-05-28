Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн доведе до политически престрелки

от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 05:30 мин.
Вътрешният министър съобщи за проблеми с обществени поръчки, лидерът на ДПС видя полицейски произвол

Заради подозрения за длъжностни престъпления в особено големи размери кметът на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн беше разпитан от полицията тази сутрин. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи - кметът е превишил правата си по отношение на обществена поръчка за милиони. ДПС видя в задържането политически атака.

Близо 3 часа днес кметът на Кърджали Ерол Мюмюн даваше обяснения в полицията. Той не беше задържан, а отведен в Областната дирекция на МВР. Кметът е бил ескортиран от осем полиция и в началото на днешния работен ден, според адвоката му, срещу Ерол Мюмюн няма образувано досъдебно производство. Той е бил извикан за справка за обществена поръчка, за която не бяха оповестени повече подробности.

Действията на органите на реда бяха изненадващи за всички. След като разбраха за отвеждането на кмета в полицията, през сградата на Областната дирекция на МВР се събраха десетки активисти на ДПС.

Тази сутрин Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен от двама полицаи до областната дирекция на МВР в града. Заедно с него е бил и адвокатът му. Претърсен е и кабинетът на кмета в сградата на общината.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Касае се за съмнения за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стойността на обществената поръчка е значителна над 5 млн е поръчката. Както казах съмненията са, че е въздействано при избора на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани за платени са извършени."

Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали: "Призовката ми е връчена в 10.10 часа да се явя днешния ден в 10 часа и говори само по себе си каква е целта - Ерол Мюмюн е кмет на община Кърджали и е заместник-председател на Движението за права и свободи, Ерол Мюмюн не е издирван престъпник в България, не се е укривал от никой."

Ерол Мюмюн е кмет на Кърджали от 2023 година. Той поема поста след дългогодишния градоначалник Хасан Азис. Бил е общински съветник от ДПС в Кърджали, както и банков служител. За да го подкрепи, в Кърджали пристигна и председателят на ДПС Делян Пеевски.

Делян Пеевски, лидер на ДПС: "Това е полицейско насилие, полицейски произвол, ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички европейски партньори за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Така не може да се управлява държава – със страх!"

Според вътрешния министър Иван Демерджиев събирането на доказателства е било възпрепятствано от представители на прокуратурата.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Има там един зам.-окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезсмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се е опитал да осуети въпросните действия."

От Окръжната прокуратура в Кърджали съобщиха, че не са били уведомени за процесуални действия в общината.

За да се гарантира обективност на разследването, те ще предложат на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия по разследването да се възложат на друга прокуратура.

По повод изказвания на представители на ДПС, че действията на МВР по време на големия празник Курбан Байрам са знак към мюсюлманската общност, вътрешният министър Иван Демерджиев отговори в личния си профил:

„Грозно е и политически нечистоплътно, някои хора да използват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона. Проверката на законността не е репресия - тя е уважение към всеки честен данъкоплатец, независимо дали се моли в църква или в джамия."

Министър Демерджиев ще е гост в "Още от деня".

Вижте още в прякото включване на Димитър Димитров

