Мъж и жена от гръцкото село Димарио пострадаха с мотоциклет в Смолян

Мъж и жена от гръцкото погранично село Димарио пострадаха с мотоциклет в смолянския квартал "Устово". Катастрофата стана по обяд на прав участък от улица "Васил Райдовски", която е част от второкласен път. Пострадалите са приети в Спешното отделение на Смолянската болница.

Началникът на отделението д-р Васил Гривнев, че по-тежко е пострадала жената, която се е возила на мотора:

"Пациентката е с политравма, очакваме резултатите от образните и лабораторните изследвания."

Водачът на мотоциклета се оплаква от болки в ръката. Двамата пострадали са от село Димарио и са пътували на разходка към курорта Пампорово. По негови думи причината за инцидента е чанта, която е попаднала под една от гумите на мотоциклета.

На мястото на катастрофата има полиция, движението е затруднено и се извършва двупосочно в едната лента.