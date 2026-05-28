Делян Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал и полицейско насилие

Като огромен скандал и полицейско насилие определи задържането и разпита на кмета на Кърджали лидерът на ДПС Делян Пеевски пред журналисти.

"Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Срам!", каза Пеевски.

Той подчерта, че Ерол Мюмюн е можел да бъде повикан в законния срок с призовка и да се яви на разпит, а не да бъде извеждат от кабинета си от 8 полицаи.

Надявам се премиерът Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министърът му мина всякакви граници, допълни лидерът на ДПС.

"Искат да сплашат всички, всички кметове, всички хора, всички мюсюлмани. Няма да им го позволим. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи!", каза още Пеевски и добави: