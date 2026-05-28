Градушка и порой в Карнобат, има щети по реколтата

Силна градушка удари Карнобат този следобед и нанесе щети по земеделската продукция в района. Размерът на ледените късове е бил различен в отделните части на общината, като на места е достигнал до 12 милиметра. Най-сериозно са пострадали орехови насаждения, лозя и зеленчукови градини.

Бурята е била придружена и от пороен дъжд, който е наводнил площада пред жп гарата в Карнобат. Кметът на общината съобщи за БНТ, че към мястото вече са изпратени екипи, които работят по отводняването на района. Няма данни за пострадали хора и нанесени щети по автомобили. Има подадени сигнали на телефон 112 за наводнени мазета.