Военни моряци спасиха двама бедстващи в Черно море край нос Атия

Военни моряци от Военноморските сили спасиха двама души, изпаднали в бедствие в Черно море край нос Атия.

Инцидентът е станал тази сутрин около 8:20 часа, когато в района се е преобърнала лодка с двама души на борда. Дежурният на рейдовия пост на Военноморска база – Бургас е забелязал бедстващите и незабавно е подал сигнал.

По разпореждане на командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Радко Пенев екипажът на минния заградител „Сириус“ е предприел спасителна операция.

Благодарение на бързата реакция и професионалните действия на военните моряци двамата души са били извадени от водата и транспортирани до Военноморската база в Бургас.

След медицински преглед е установено, че пострадалите са в добро общо състояние.

От Военноморските сили подчертаха, че своевременната координация, добрата подготовка и адекватните действия на военнослужещите за пореден път са доказали готовността им да реагират ефективно при инциденти и кризисни ситуации в морето.