Румен Радев пред Марк Рюте: България има важен принос за сигурността на НАТО

България има много важен принос за сигурността на НАТО. Това каза премиерът Румен Радев при срещата си с генералния секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на два процента от БВП, и последователно върви към повишаване до 5 процента.

Премиерът посочи, че задачата на НАТО е да защитава всяка педя от територията на алианса. В толкова предизвикателни времена НАТО трябва да осигури силни инвестиции в отбраната, да има ясно виждане и приложима стратегия, реалистичен подход към предизвикателствата, добави той.

"Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО", каза българският премиер.

Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство.

"Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. Вярвам, че войната в Украйна показа нуждата от мотивирани и посветени служители", добави той. "България е важен съюзник и помага в защитата на източния фланг на НАТО", отбеляза Рюте.

Черно море и България имат ключова роля за алианса, страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен, добави той. По неговите думи България има важен принос за силите на КФОР. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целия алианс. Рюте добави, че с премиера Радев са добри приятели от дълги години.

По-късно днес премиерът Радев ще бъде приет последователно от председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща.