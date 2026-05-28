Визитата на Румен Радев в Брюксел: Премиерът ще се срещне с Рюте, фон дер Лайен и Коща

Премиерът Румен Радев продължава визитата си в Брюксел.

Той ще посети централата на НАТО и ще разговаря с генералния секретар на алианса Марк Рюте за предизвикателствата пред сигурността на Европа. По-късно Радев ще се срещне и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Фокус на обсъжданията ще бъдат европейският бюджет, кохезионната политика и Планът за възстановяване и устойчивост.

Вчера Радев разговаря първо с френския президент Еманюел Макрон, а после и с белгийския премиер Барт де Вевер. Във фокуса на разговорите бяха войната в Украйна, сигурността, енергетиката, средствата по ПВУ и евроинтеграцията на Западните Балкани.

От Париж Радев даде сигнал, че помощта за Украйна може да бъде ограничена, тъй като приоритет на правителството са стандартът и сигурността на българите.

# Антонио Коща #Урсула фон дер Лайен #Марк Рюте #визита #Брюксел #Румен Радев

