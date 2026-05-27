Въздушният транспорт е все по-предпочитан от българите за пътувания до Германия

Въздушният транспорт е все по-предпочитан от българите, които планират пътувания в Германия. 63% през тази година са предпочели самолет, 26% са пътували с автомобил, а 8 процента с автобус, според Кристиян Салай – регионален мениджър за Балканите.

Проучването сочи още, че българите предпочитат по-дългите пътувания до Германия. 72% са прекарали повече от четири нощувки в страната, а 28% от 1 до 3 нощувки. Германия е на второ място по туризъм сред европейците – на първо е Испания, а Франция е на трето.

Българите са посетили Германия с 509 946 нощувки. 57% от тях са били на ваканция, а 19% – по бизнес.

Германия заема първо място сред европейците по градски пътувания. И точно тук Туристическият борд на Германия слага основен акцент с градска кампания "Следващата ти спирка: Туристическа дестинация Германия". Специално внимание е обърнато на кампания, промотираща Германия през предколедния период, с впечатляващите 3400 коледни базара в цяла Германия с най-различна тематика, включително и Рок коледен базар.

Германия заема първо място в света като предпочитано място за културен туризъм за европейците с 20,9 млн. културни пътувания. Тази година акцент е 150-годишнината на Вагнеровия фестивал в Байройт, който започва на 25 юли със 150 сцени.