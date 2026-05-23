Румен Спецов: „Лукойл Нефтохим Бургас“ удържа цените на петрола за своя сметка

„Лукойл Нефтохим Бургас“ удържа цените на петрола за своя сметка. Това обяви специалният управител Румен Спецов в предаването по БНТ „Говори сега“. Той коментира изводите от проучване на КЗК, представено през седмицата, което твърди, че служебният кабинет на Андрей Гюров е приложил преса на пазара на горивата у нас.

Въпреки че „Лукойл“ е поел това за своя сметка, по думите на Спецов предприятието към днешна дата е на печалба. Той отрече да получава заплата за всяко едно от управляваните от него дружества и съобщи, че възнаграждението му не идва от държавата, а от предприятието.

Спецов не се притеснява да бъде сменен от новата власт, а предлаганите изменения в законодателството, които предвиждат съдебен контрол над решенията му, коментира, че не променят много ситуацията.

Откъде идва петролът за България, можем ли да използваме по-преки пътища на по-ниски цени и как санкциите оскъпяват горивата ни?

Мая Костадинова, БНТ: Вече ще бъдете контролиран от съда. Актовете ви ще могат да бъдат обжалвани. Какво точно се променя с новите предложения, които бяха приети на първо четене? Има ли някакви грандиозни промени в тях?

Румен Спецов, особен управител на "Лукойл": Не бих казал, че са грандиозни. Може би има едно неразбиране или забравяне на сегашните задължения към сегашния момент аз трябва да давам отчет пред парламентарната комисия по икономическо развитие, където пред широк кръг депутати, всъщност членовете на комисията, отговарям на техните въпроси и ги запознавам със състоянието. Всъщност с новите промени, ако законът бъде приет, вече такъв отчет ще се дава само пред министъра на икономиката. А иначе, другата промяна е свързана с продажба на акции на собственост. Нека да уверим зрителите, че и към този момент такива действия не са предприемани. А и да бяха предприемани, те пак щяха да бъдат с одобрение. Това не е единствено само мое решение.

- Но сега вече, ако вземете такова решение, ще може да бъде обжалвано в съда.

- Точно така.

- Добре, изчистихме неяснотите покрай новите промени, които са свързани лично с особения управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“. Сега обаче да разберем дали е печелившо дружеството към днешна дата, господин Спецов?

- Първо държа да поясня нещо, когато говорим за „Лукойл“, нека да се има предвид и четирите дружества от групата „Лукойл“. Само по себе си всяко едно от тях не бива да се разглежда като самостоятелен търговски обект, за да говорим за печалба. Те са взаимосвързани — това е цялата производствена част от доставките на петрола, преработка, продажба на горива към „Лукойл България“. Другата търговска, всъщност основната търговска компания, собственост на бензиностанциите и съответно продажбата на дребно, включително с данъчни складове на територията на Република България, разбира се, и износът.

- И така, като теглим чертата на всички тези четири предприятия, можем ли да кажем, че „Лукойл“ като цяло е печелившо към днешна дата?

- В чистата търговска дейност, говоря за чистата търговска дейност, без счетоводните отчетности, без амортизации, без обезценка на активи. Говорим за чиста търговска дейност - преработка на нефт, продажба на горива — да, може да бъде печелившо.

- Може да бъде или е към днешна дата?

- И е.

- Е?

- Да.

- Като се премахнат всички тези разходи, които обезценяват, тогава също остава печелившо?

- В различна степен вече. В единия случай говорим за така наречения коефициент EBITDA. Това е печалба преди данъци, такси и амортизации. Тук вече има печалба. Но за данъци, такси и амортизации трябва да се върнем в годините назад, за да се види цялата финансова политика, провеждането на всички финансови резултати, всички инвестиции и така нататък.

- В по-добро състояние ли е след тази EBITDA предприятието към днешна дата?

- Да.

- Значи трябва да са доволни от вас собствениците на „Лукойл“?

- Така мисля. За това нямам и притеснение. За всички претенции, които биха се предявили, евентуално биха се предявили от руска страна, смея да заявя, че аз и екипът водим наистина с грижата на добър стопанин собствеността на „Лукойл България“.

- Обаче ние, гражданите, също трябва да сме доволни, защото искаме да купуваме горива, които да са на поносими цени. За това да ни кажете — може ли особен управител да повлияе на цените на горивата на „Лукойл“?

- Особеният управител, като управляващ групата, да, по отношение на предлагане, по отношение на цени — всъщност това правим. И една препратка към една скорошна тема с доклада на КЗК — всъщност в доклада на КЗК точно това се казва, че бизнесът всъщност е поел основния минус при оскъпяването на цените, защото смея да кажа, че ние направихме всичко възможно да удържим и за наша сметка галопиращия скок на нефта и максимално, или абсолютно на минималната стойност, която да покрива собствените ни разходи.

- Все пак сте на печалба, това го изяснихме. Хем сте на печалба, хем тя е минимална, ама е по-добра от предишните години. Значи всичко е точно при вас.

- Аз съм особен управител от 14 ноември, 17 ноември е вписването. Военните действия са от април месец, така че имаме и друг период, в който също сме работили, също е стабилизирана политиката по доставки и политиката по управление на „Лукойл“.

- Защото казахте КЗК. Те обаче казаха, че правителството на Андрей Гюров е направило така, че да принуди собствениците на бензиностанциите да задържат ниски цени. Това ли имате предвид, като казвате, че бизнесът е поел? Тоест вие работихте заедно с господин Гюров, за да притиснете бизнеса да намали цените на колонка?

- Това не е точният изказ. Не сме притискали или сме накарали някого, или господин Гюров ме е накарал. Това е социалната роля на "Лукойл" и на особения управител. Т.е. да направим всичко възможно да задържим цените за собствена сметка, доколкото е възможно, разбира се.

- Т.е. вие казвате, че не господин Гюров, а вие лично сте говорили с бизнеса, т.е. ваша е заслугата да са ниски цените на бензиностанциите. Вие притиснахте бизнеса.

- Да, както и „Лукойл“, така и търговците на едро — „притискане“ не е точният глагол. Защото е изключително грубо като изказ и не е правилно. Ние за наша сметка сме направили всичко възможно, като елемент от всички възможни начини за обуздаване на тези цени. Разбира се, правителството е имало и други елементи — дали да подпомага крайния потребител, в това число физическите лица, в това число и компаниите, които са...

- Да, да не разводняваме. Въпросът е да изчистим тук нещата. Вие помолихте бизнеса да се съобрази и да намали цените. Така ли ви станаха нещата?

- Да кажем, че не съм помолил никого лично, но в общото ценообразуване и в общата политика сме предприели такива действия, с които да не следваме тренда на повишение такъв, какъвто трябва да бъде, защото иначе цената на горивата щеше да е много по-голяма.

- Прилагате ли същия механизъм обаче и с новото правителство?

- Ние прилагаме тази ценова политика на компанията, без значение кое е правителството. Защото „Лукойл“ ще съществува и е съществувал при различни правителства, но като начин на управление, като начин на следване на вътрешни правила, изградени през годините правила, като начин на покриване на собствените разходи — но това е една тема, която е много дълбока, защото при встъпването ми в длъжност де факто ние започнахме да работим със заварени средства. А те съвсем не бяха достатъчни за цялостната дейност и се наложи да използваме най-различни търговски взаимоотношения, опции и възможности с различните търговци, за да успеем да стабилизираме компанията, тъй като една от задачите пред особения управител, да не кажа основната, беше да има прозрачност във всички финансови потоци, да се проследи - откъде се взима и накъде отиват всички финансови потоци, да се елиминира всякаква възможност руските компании да получават...

- Това е основното от самото начало, още до въвеждането на санкциите.

- Добре, но това е дейност, която всъщност е различна от менажирането на една компания. Като финансов одит е едно, а да управляваш и да насочваш вече бизнеса е нещо съвсем различно и когато в управлението на кризи се налага особеният управител да взима освен тези подсигурявания на финансовите потоци и прозрачността на самите потоци, вече трябва да говорим и за чистия мениджмънт. Какво се изисква като компания, какво е било?

- Въпросът ми беше дали ще промените тактиката такава, каквато е била до момента и дали с новото правителство ще прилагате същите механизми, тъй като имаше при тях едно притеснение, че може би с идването на новото правителство цените ще тръгнат нагоре, а именно договорките с бензиностанциите няма да са същите и те ще си вдигнат цените.

- Разбирам ви въпроса и той е много уместен. Но нека да кажа на нашите зрители, че цените не се определят от политиците. Цените се определят от международни пазари и то по строго ясни правила и маркери.

Вижте целия разговор във видеото.