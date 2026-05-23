Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Кой е помагал на прокурорския син Васил Михайлов да се укрива?

Хора, свързани с институции, са помагали на прокурорския син Васил Михайлов да се укрива. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев и допълни, че кръгът около избягалия от закона мъж ще бъде осветлен.

Михайлов беше задържан снощи при спецоперация на ГДБОП, след като се укриваше повече от десет месеца. От рано тази сутрин той вече е в Софийския затвор, където трябва да излежи година и осем месеца ефективно наказание.

След като повече от десет месеца Васил Михайлов се изплъзваше на закона, в крайна сметка беше задържан в столичния квартал „Свобода“.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: „Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки, който се опитва да избяга от закона. Няма къде да избяга. Няма къде да се скрие. Още по-малко човек, който си е позволил да атакува полицейски служители.“

По неофициална информация прокурорският син е бил отседнал временно в апартамент на свой приятел, който също има криминални регистрации. Драстично е променил външния си вид, за да не бъде разпознат – качил е килограми и е пуснал гъста брада.

Според източници, близки до разследването, Васил Михайлов е престоял в апартамента около седмица. Излизал е рядко и се е стремял да се прикрива добре.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: „Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Доста професионално се укриваше. Ползваха се еднократни карти. С много сериозна помощ отвън.“

Живеещи в блока разказват, че не са го виждали навън.

„Нито го знам, нито го познавам.“
„За какво да се притеснявам, нали не е в моята къща.“

От МВР признаха, че по случая не е работено активно дълго време, а реалните действия са започнали едва преди около месец.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: „Дългият процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Има интересни имена, свързани с институции и криминално проявени лица. Ще ги видите.“

Васил Михайлов стана известен с поредица от побои в Перник. Докато се укриваше, името му беше свързано и с опит за нападение на служител на ГДБОП в пернишко село. Появи се и в интернет клип, в който твърдеше, че срещу него се води тенденциозно разследване.

