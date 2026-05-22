Столичната полиция задържа рецидивист за кражби от коли. 68-годишният мъж е с богато криминално досие и над 30 регистрации.



Срещу него е имало сигнали още през април, а от полицията са прегледали множество записи от охранителни камери преди да установят самоличността му. Подбирал е автомобилите на случаен принцип, като от тях е взимал техника. Тази сутрин около 8:30 часа мъжът е бил забелязан да оглежда коли на паргинг пред голяма търговска верига.

Бисер Миланов, СДВР: "Лицето е оказало яростна съпротива като е извадил нож срещу служителите на Охранителна полиция. Те са използвали спрямо него помощни средства тейзър и белезници за задържането му. Криминално проявен, осъждан за множество престъпления от този вид. Същият края на март месец е излязъл от затвора."



