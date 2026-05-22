ГДБОП заловиха "прокурорския син" Васил Михайлов
Везенков излезе на сцената, Олимпиакос заслужи финал в...
МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ...
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
БНТ показа историческия успех на България на...
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Везенков излезе на сцената, Олимпиакос заслужи финал в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 05:42 мин.
Спорт
Българският национал затвърди ролята си на лидер, а гърците детронираха Фенербахче в турнира на богатите.

олимпиакос фенербахче евролига полуфинал
Снимка: БТА
Александър Везенков отново затвърди своите лидерски качества и бе сред основните заподозрени за Олимпиакос, който си проправи път до финала на Евролигата. Българинът и неговите съотборници матираха Фенербахче със 79:61 в първата полуфинална среща, изиграна в "Телеком Сентър", Атина. Селекцията на Йоргос Барцокас демонстрира доста повече аргументи във всяко едно отношение и се намираше в ролята на лидер през целия мач, за да детронира състава, воден от Шарунас Ясикевичус, който само преди година стъпи на върха в турнира на богатите.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите. Българският национал бе търсеше себе си през първото полувреме, но в третата четвърт изригна и постави името си сред топреализаторите, за да могат турците да сдадат европейската корона. Крилото се прибра в съблекалнята с 16 точки, 5 борби и 1 асистенция за 23 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/9 от средна дистанция и 2/4 отвъд дъгата.

По този начин гърците ще спорят за титлата в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент за първи път след 3-годишна пауза и за девети път в своята история. На финала Везенков и компания ще срещнат победителя в испанския дуел, противопоставящ Валенсия и Реал Мадрид, които ще се срещнат от 21:00 часа тази вечер, докато за Фенербахче остава разочарованието, че си тръгне от гръцката столица с празни ръце.

Откриващите минути бяха подчинени на нервността, грешките, безплодните атаки и агресивната защита. Горещата ръка на Тайлър Дорси наруши статуквото и собственоръчно осигури едноличното водачество на символичните домакини. Символичните гости се намираха в безизходица, особено в офанзивен план, което предостави възможността на гърците да си издействат 6 точки аванс в края на встъпителния период.

По-добрите решения, взети от Алек Питърс, както и поредната доза стабилност в дефанзивен план, тласнаха „червено-белите“ по пътя към двуцифрената разлика в хода на следващата десетка. Тарик Биберович намери себе си зад дъгата и турците дадоха да се разбере, че няма да развеят толкова лесно бялото знаме, но тимът от Пирея се оттегли в съблекалнята при 33:24.

Александър Везенков и Дорси окрилиха действащите шампиони на Гърция да подчертаят своята доминация на старта на третата част, когато преимуществото им отново придоби двуцифрени измерения. Тейлън Хортън-Тъкър, Уейд Болдуин и Биберович се оказаха катализаторите за „фенерите“ в опита им да намерят сили за обрат, но Везенков започна да загатва за своята класа и почти собственоръчно извоюва 15-точков актив на символичните гости след 30 минути игрово време.

Биберович и Хортън-Тъкър бяха обичайните заподозрени при откриването на заключителната четвърт, тъй като надеждите за обрат на отбора от Истанбул отново изглеждаха в сферата на възможностите. Гърците взеха нужните мерки чрез Алек Питърс и Тайсън Уорд, а времето работеше за тях, за да довършат започнатото до финалната сирена.

Алек Питърс поведе листата на реализаторите за Олимпиакос със своите 17 точки, като бе безгрешен при своята стрелба - 4/4 от средна дистанция и 3/3 зад дъгата. Тайлър Дорси го последва с 15, Тайсън Уорд и Еван Фурние се разписаха с по 10.

Тарик Биберович отвърна за Фенербахче със 17 точки, 6 борби и 4 успешни стрелби зад арката. Тейлън Хортън-Тъкър финишира с 16 и 7 овладени под двата ринга топки, Уейд Болдуин приключи с 10, 5 овладени под двата коша топки и 6 асистенции.

Финална четворка на Евролигата: Олимпиакос - Фенербахче (ГАЛЕРИЯ)
Георги Глушков: Везенков е готов за трофея в Евролигата
#Евролига финална четворка 2026 г. #БК Фенербахче #БК Олимпиакос #Александър Везенков

БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026" пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga"
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия"?
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
Александър Везенков: Всички се готвим за финала в Евролигата
ГДБОП заловиха "прокурорския син" Васил Михайлов
