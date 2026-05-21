Александър Везенков: Трябва да издържим на агресията на Фенербахче

Българският национал и лидер на Олимпиакос Александър Везенков заяви, че тимът му е напълно готов за предстоящия полуфинал от Финалната четворка на Евролигата срещу Фенербахче. Срещата ще се играе в Атина, в зала, която традиционно е дом на големия съперник Панатинайкос.

"Малко е странно, но Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос“, каза Везенков в интервю за Sportal.bg след последната тренировка на отбора преди ключовия сблъсък.

Българинът увери, че се намира в добро състояние и е напълно готов за двубоя.

"Всичко е наред при мен. Готов съм да дам всичко от себе си“, добави той, подчертавайки, че атмосферата ще бъде необичайна, но това няма да разсее фокуса на тима.

Везенков не скри уважението си към съперника, който е действащ шампион в турнира.

"Играем срещу европейския шампион, срещу отбор, който знае как да печели, който има структура и изключителен треньор. Очаквам много хубав полуфинал“, сподели българската звезда.

Според Везенков ключът към успеха ще бъде справянето с агресията на съперника.

"Физически трябва да издържим на темпото на Фенербахче. Те са изключително агресивен отбор и имат най-добрата защита в Евролигата. Ние трябва да играем нашия стил - в това сме най-добри“, допълни българският национал.

Полуфиналният сблъсък между Олимпиакос и Фенербахче се очаква с огромен интерес, като победителят ще се класира за финала на най-престижния клубен турнир в европейския баскетбол.