Шампионът на Евролигата си уреди дуел с Везенков и Олимпиакос (ВИДЕО)

Фенербахче оцеля в литовския ад срещу Жалгирис и намери място на Финалната четворка в турнира на богатите.

Снимка: euroleaguebasketball/X
Фенербахче продупчи своя билет за Финалната четворка в Евролигата. Действащите шампиони в турнира на богатите оцеляха в дуела срещу Жалгирис с 94:90 след продължение в мач четвърти мач от четвъртфиналите, който се изигра в „Жалгирио Арена“. Мачът предложи сериозна доза драма, но в допълнителните 5 минути съставът на Шарунас Ясикевичус нанесе своя удар и разочарова баскетболистите на Томас Масиулис, както и феновете в препълненото до краен предел съоръжение.

Това бе достатъчно за турците да спечелят серията с 3:1 победи, убивайки надеждите на литовците. За „фенерите“ това ще е трето поредно и общо осмо участие в историята на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. На полуфиналите в Атина Фенербахче ще защитава титлата си срещу Александър Везенков и неговите съотборници от Олимпиакос.

Епизодичните изяви на Тарик Биберович и Кем Бърч бяха достатъчни за гостите да ударят първи в посока едноличното водачество на старта. Едгарас Улановас и Ажуолас Тубелис стабилизираха представянето на домакините до известна степен, но Крис Силва се намеси и турците се отскубнаха с 5 точки в края на дебютната част.

Водачеството остана турските редици и за начало на втория период, в който Силва и Бърч поемаха щафетата. Проблясъците на Силвен Франсиско не свършиха нужната работа на литовците и „фенерите“ фиксираха 47:42 на голямата почивка.

Франсиско и Тубелис вдъхновиха „зелените“, които намериха сили нещата да започнат да се развиват в положителна посока за тях. Тейлър Хортън-Тъкър отговори на предизвикателството във важен момент, връщайки турците в играта, но тимът от Каунас се пребори за точка актив след 30 минути игрово време.

Усилията на Моузес Райт, Улановас и Тубелис направиха така, че домакините да се радват на крехката си преднина и в началото на последната десетка. Уейд Болдуин и Бърч имаха какво да кажат по въпроса, тъй като равенството светна на таблото в последните 29 секунди. Последваха два точни наказателни удара на Франсиско във финалните 5, a Болдуин върна паритета почти със сирената. В ответната атака Дъстин Слива не сполучи и всичко най-интересно остана за продължението.

Хортън-Тъкър попадна под светлините на прожекторите на старта на допълнителните 5 минути и актуалните първенци в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент погледнаха смело към победата, повеждайки със 7 точки. Франсиско и Улановас доближиха литовците до минус 2 с по-малко от 2 минути до края, но Тъкър сложи точка на спора от наказателната линия.

Тейлън Хортън-Тъкър (6 борби) и Кем Бърч (13 овладени под двата ринга топки) тласнаха Фенербахче към драматичния успех с по 21 точки. Уейд Болдуин регистрира 14, 5 овладени под двата коша топки и 5 асистенции. Тарик Биберович приключи с 11 точки, Николо Мели финишира с 10 и 9 борби.

Силвен Франсиско даде всичко от себе си за Жалгирис, записвайки 23 точки, 11 асистенции и 5 успешни стрелби зад дъгата. Ажуолас Тубелис завърши с 16 и 5 борби, Едгарас Улановас реализира 15, Дътстин Слива отбеляза 11 точки.

