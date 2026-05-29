Виктор Уембаняма изведе Сан Антонио до решителен седми мач срещу Оклахома

Виктор Уембаняма бе в основата на убедителния успех на Сан Антонио Спърс със 118:91 над Оклахома Сити Тъндър, с който тексасци изравниха финалната серия в Западната конференция на НБА на 3:3 победи. Така сблъсъкът ще бъде решен в седми мач, който ще определи съперника на Ню Йорк Никс във финалите за титлата.

Френската звезда завърши с 28 точки и 10 борби, като се отличи с поредното си доминиращо представяне в плейофите. Подкрепа той получи от Дилън Харпър с 18 точки, Стефон Касъл със 17 и Девин Васел с 12. За Оклахома лидерът Шей Гилджъс-Алекзандър бе ограничен до 15 точки при слаба успеваемост в стрелбата.

С представянето си Уембаняма се нареди до легендите Дейвид Робинсън и Тим Дънкан като един от малкото играчи в историята на Сан Антонио с поне пет мача с 25 точки и 10 борби в рамките на един плейофен цикъл. Решителният седми двубой ще се изиграе в събота.