Ню Йорк се завърна на голямата сцена в НБА след 27-годишна пауза

"Бричовете" довършиха започнатото срещу Кливланд и мечтаят за титлата в отвъд океана.
Ню Йорк Никс продължава да лети в плейофите на НБА и заслужи правото да играе финал. Съставът на Майк Браун не остави шансове на Кливланд Кавалиърс след 130:93 в четвъртия мач от финалите на Източната конференция, който се изигра в „Рокет Арена“. „Бричовете“ лишиха срещата от интрига още през първото полувреме и до края отказаха момчетата на Кени Аткинсън от мечтите за успех.
The @nyknicks win their 11th straight game, secure their 2nd consecutive 4-0 series win, and advance to the NBA Finals for the 1st time in 27 years!
Karl-Anthony Towns: 19 PTS, 14 REB, 2 STL, 2 BLK, 3 3PM
OG Anunoby: 17 PTS, 7 REB, 2 STL
Това бе достатъчно за Никс да сложат край на серията с 4:0 победи срещу „кавалерите“, които до голяма степен се предадоха след първия мач, в който изпуснаха сериозна преднина. Така тимът от Голямата ябълка намери място на финала за първи път от 1999 година насам и за общо пети път в своята история, като на сметката си има два трофея „Лари О‘Брайън“. В спора за титлата Никс ще срещнат победителя на Запад, където Оклахома Сити Тъндър и Сан Антонио Спърс си размениха по два успеха.
Началните минути не предвещаваха подобен край, като точните стрелби валяха и от двете страни. Донован Мичъл и Еван Моубли бяха движещата сила за домакините, а Микел Бриджис и Карл-Антъни Таунс отвръщаха на удара. Постепенно Мичъл Робинсън и Джейлън Брънсън загатнаха за атомното нападение на гостите, който не забавиха с набирането на нужната инерция за аванс от 12 точки в края на дебютната част.
Нюйоркчани поставиха шеметно начало на втория период и за отрицателно време внушителната разлика бе факт, като О‘Джи Ануноби, Ландри Шамет и Брънсън бяха в нейната основа. Геройствата на Джеймс Хардън и Мичъл не дадоха нужното отражение на „кавалерите“, а „бричовете“ нямаха спиране и се прибраха в съблекалнята при 68:49.
През второто полувреме Никс не оставиха съмнения в своя успех нито за момент и до края просто увеличаваха своята преднина.
Карл-Антъни Таунс даде тон за разгрома на Ню Йорк с 19 точки и 14 борби. О‘Джи Ануноби записа 17 и 7 овладени под двата ринга топки, Ландри Шамет наниза 16, включително и 4/4 от далечна дистанция. Микел Бриджис (5 асистенции) и Джейлън Брънсън (5 завършващи подавания) отбелязаха по 15 точки, Майлс МакБрайд има 11.
Доновън Мичъл даде всичко от себе си за Кливланд, отчитайки се с 31 точки, от които 5 успешни стрелби зад дъгата. Еван Моубли регистрира 15 и 7 борби, Джеймс Хардън реализира 12, Томас Брайънт финишира с 10 точки.