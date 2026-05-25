Александър Везенков след триумфа в Евролигата: Реве ми се, смее ми се

Александър Везенков не скри емоциите си след историческата победа на Олимпиакос с 92:85 над Реал Мадрид във финала на Евролигата. Българският национал спечели първия си трофей в най-престижния клубен турнир в Европа, след като вече на два пъти бе избиран за „Най-полезен играч“ в надпреварата.

"Наистина не знам как да опиша как се чувствам. Реве ми се, смее ми се. Минахме през много трудни моменти. Но днешната победа показва, че когато се трудиш, винаги има резултати“, заяви Везенков след финалната сирена.

Той подчерта, че двубоят е бил далеч от решен дори при аванс от осем точки в края, като отдаде заслуженото и на съперника.

"Реал разполага с много добър треньор. Те играха по-нестандартно, без центрове, стреляха много от далечна дистанция и ни затрудниха“, коментира българинът.

Везенков призна, че спечеленият трофей е най-значимото постижение в кариерата му до момента.

"Индивидуалните награди винаги са били важни, но тази е най-важната. Вече мога да спя спокойно“, каза още той и благодари на феновете за подкрепата.

„Радвам се, че този трофей е при нас. Искам да благодаря на хората за подкрепата. Нека се насладим на този момент“, добави крилото на Олимпиакос.