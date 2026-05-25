"Червено-бяла" еуфория в Пирея след триумфа в Евролигата

Със скандирания, червено-бели знамена и запалени димки привърженици на баскетболния Олимпиакос отпразнуваха спечелването на титлата в Евролигата в Атина, съобщиха гръцки медии.

След успеха във финала на Евролигата срещу испанския Реал Мадрид улиците в Пирея се изпълниха с фенове, които излязоха да отбележат четвъртия европейски триумф в историята на клуба. Център на празненствата стана районът около Общинския театър, където привържениците се събраха още преди пристигането на отбора.

По информация на гръцките медии кулминацията на вечерта е настъпила, когато играчите, треньорският щаб и ръководството на Олимпиакос пристигнали с открит автобус и били посрещнати с възгласи и овации. Феновете скандирали името на отбора и на старши треньора Йоргос Барцокас, докато баскетболистите показвали трофея пред събралото се множество.

Специализирани спортни издания съобщават, че сред най-аплодираните играчи е и българският национал Александър Везенков, който е определян като водеща фигура в шампионския сезон на Олимпиакос и добави нов европейски успех към кариерата си.

Празненствата в Пирея продължиха до ранните часове след полунощ.