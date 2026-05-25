Уембаняма се оказа загадка за Оклахома, Сан Антонио изравни силите (ВИДЕО)

Сан Антонио Спърс даде да се разбере, че не е развял бялото знаме на финалите в Западната конференция на плейофите в НБА. Селекцията на Мич Джонсън постави на колене Оклахома Сити Тъндър със 103:82 в четвъртата среща, изиграна във „Фрост Банк Сентър“. Мачът предложи известна интрига през първото полувреме, но през второто „шпорите“ отказаха състава на Май Дейно от всякаква съпротива, стопирайки успешната им серия от два поредни успеха в плейофите.

Това помогна на Спърс да изравнят баланса на силите срещу действащите шампиони за 2:2 победи. Серията се мести в Оклахома, където на 27 май (сряда) Тъндър ще домакинстват на Сан Антонио.

Wemby stuffs the stat sheet as the @spurs win Game 4 to even the series at 2-2 in the NBA Conference Finals presented by @Google!



Devin Vassell: 13 PTS, 6 REB

Stephon Castle: 13 PTS, 6 AST

De'Aaron Fox: 12 PTS, 10 REB (postseason career-high), 5 AST… pic.twitter.com/zxTrDi1L3z — NBA (@NBA) May 25, 2026

Внушителен рейд, дело на основно на Виктор Уемабаняма и Девин Васел, даде тон за двуцифрена разлика на домакините още в откриващите минути. Единствено Шей Гилджъс-Алекзандър пое диригентската палка за гостите, които се отърсиха от шока, но „шпорите“ си издействаха аванс от 11 точки в края на встъпителния период.

SPURS 14-0 RUN!



Vassell swat.

Vassell lob.

Wemby slam.



San Antonio leads by 13 in Q1 of Game 4 pic.twitter.com/m3qDNd6vxr — NBA (@NBA) May 25, 2026

Усилията на Айзея Хартенщайн, Чет Холмгрен и Гилджъс-Алекзандър предоставиха възможност на „гръмотевиците“ да отговорят на предизвикателството доста по-успешно през следващата част, както и да мечтаят за обрата. Васел и Уембаняма се намесиха в точния момент, за да върнат спокойствието на Спърс, които се оттеглиха в съблекалнята при 50:38.

WEMBY'S HALF-COURT BUZZER-BEATER, FROM ALL ANGLES



IT'S THE LONGEST SHOT OF HIS CAREER! https://t.co/tl0bWbQqsF pic.twitter.com/tPIhwth34A — NBA (@NBA) May 25, 2026

Стефон Касъл и Уембаняма затвърдиха мнението, че тимът от щата Тексас се намира на гребена на вълната и на старта на третата част, в която преимуществото им придоби солидни размери. Гилджъс-Алекзандър отново остана без подкрепление в офанзивен план, а Уембаняма остана загадка за защитата на действащите шампиони и домакините си извоюваха 18-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт домакините не оставиха съмнение в своето превъзходство и до финалната сирена нямаше как да става дума за интрига.

HARPER TWO-HAND SLAM



Splits through multiple defenders.

Jams it home.



The Spurs have a commanding lead in Q4 of Game 4! pic.twitter.com/3MizZGQLXb — NBA (@NBA) May 25, 2026

Виктор Уембаняма бе познатото страшилище, повеждайки Сан Антонио към ценната победа със своите 33 точки, 8 борби и 5 асистенции. Девин Васел (6 овладени под двата ринга топки) и Стефон Касъл (6 завършващи подавания) се разписаха с по 13 точки. Ди‘Арън Фокс финишира с 12 точки, 10 овладени под двата коша топки и 5 завършващи паса.

Шей Гилджъс-Алекзандър отвърна за Оклахома с 19 точки и 7 асистенции. Айзея Хартенщайн записа 12 и 7 борби, Айзея Джо приключи с 11 и 5 овладени под двата коша топки. Чет Холмгрен (9 овладени под двата ринга топки