DARA подкрепи Александър Везенков преди финала в Евролигата

Българската певица DARA изрази подкрепата си към най-добрия ни баскетболист Александър Везенков часове преди финала в Евролигата. Победителката в Евровизия отправи специално послание към национала чрез социалните мрежи.

В стори в Инстаграм тя поздрави българите по случай 24 май, а към Везенков написа кратко, но емоционално: "Разбий ги, шампионе!“.

Тази вечер Везенков и Олимпиакос се изправят срещу Реал Мадрид във финала на турнира в Атина. Двубоят е повторение на решителния мач от 2023 година в Каунас, когато испанският гранд триумфира драматично със 79:78.