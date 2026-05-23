Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Александър Везенков: Знаем кои сме

Български баскетбол
Ние трябва да сме целенасочени върху нас и да гледаме нашата игра, отбеляза лидерът на Олимпиакос преди финала срещу Реал Мадрид в Евролигата.

Александър Везенков смята, че Олимпиакос трябва да е целенасочен само върху своята игра във финала на Евролигата. Българинът и неговите съотборници ще срещнат Реал Мадрид в спора за трофея в турнира на богатите. Срещата за златото е утре (неделя) от 21:00 часа българско време и ще бъде изиграна в „Телеком Сентър“, Атина.

Българският национал отчете класата и традициите, с които разполагат испанците, но смята, че всичко зависи от гърците. Крилото се надява, че тимът от Пирея най-накрая ще зарадва своите привърженици с така желания трофей от най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

„Реал Мадрид е много голям отбор, с велика история, най-много шампионски титли в Евролигата. Намира винаги начин да е тук, макар и с проблемите си, макар и да ги няма тримата от неговите центрове. Ние трябва да сме целенасочени върху нас и да гледаме нашата игра, защото, ако гледаме играта на испанците, само може да загубим. Трябва да сме концентрирани и да дадем всичко от себе си", заяви лидерът на „червено-белите“.

Той очаква испанците да са пределно мотивирани, независимо от по-късата ротация, с която ще разполагат заради част от контузиите при високите им играчи.

"Със сигурност ще са много мотивирани. С по-малка ротация ще има повече игрово време за всички. Но пак казвам, че ние трябва да гледаме себе си. Знаем кои сме, знаем колко сме работили и какво трябва да направим", продължи 30-годишият баскетболист.

"Със сигурност помага това, че ще играем пред нашите фенове. В сравнение с 2023 година вече сме различни отбори, с различни хора - и от тях, и от испанците. Всеки Файнъл Фор е различен. Ние знаем каква е нашата история. В Евролигата не можеш да си помислиш, че си спечелил двубоя. Със сигурност е една мечта да гледаш хората да насят твоя екип и просто всички заедно искаме да се зарадваме накрая", каза още 206-сантиметровият стрелец.

"Днешният ден мина както всеки друг път, видяхме близките си и всеки се зарежда за утре. Енергията, която ми дават близките, е изключителна. Аз играя и за тях. Просто е незаменимо и искам да ги зарадваме накрая", завърши Везенков.

#Евролига финална четворка 2026 г. #БК Реал Мадрид #БК Олимпиакос #Александър Везенков

