Константин Папазов: Съдбата трябва да даде отново шанс на Везенков и Олимпиакос

Крайно време е Везенков към MVP на сезона да прибави и шампионския пръстен на Евролигата, заяви кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол.
Константин Папазов смята, че време Александър Везенков да прибави титлата от Евролигата към своята колекция. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол е на мнение, че съдбата трябва да даде шанс на българина и неговите съотборници на финала в турнира на богатите в Атина.
Специално за БНТ президентът на Левски коментира и присъствието на Кристиян Занов, който взе участие с 18-годишните момчета на Панатинайкос в Младежката Евролига.
„Присъствието на Кристиян в Атина е голям успех за българския баскетбол и най-вече за самия него, защото е пред погледа на всички, които се интересуват и вълнуват от европейския баскетбол“, започна той.
Бившият треньор даде и прогноза за финала в гръцката столица, който ще противопостави „червено-белите“ срещу Реал Мадрид.
„Съдбата трябва да даде шанс отново на Олимпиакос и на нашето момче. Крайно време е Везенков към MVP на сезона да прибави и шампионския пръстен на Евролигата“, заяви Папазов.
