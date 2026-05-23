Константин Папазов: Съдбата трябва да даде отново шанс на Везенков и Олимпиакос

Константин Папазов смята, че време Александър Везенков да прибави титлата от Евролигата към своята колекция. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол е на мнение, че съдбата трябва да даде шанс на българина и неговите съотборници на финала в турнира на богатите в Атина.

Специално за БНТ президентът на Левски коментира и присъствието на Кристиян Занов, който взе участие с 18-годишните момчета на Панатинайкос в Младежката Евролига.

„Присъствието на Кристиян в Атина е голям успех за българския баскетбол и най-вече за самия него, защото е пред погледа на всички, които се интересуват и вълнуват от европейския баскетбол“, започна той.

Бившият треньор даде и прогноза за финала в гръцката столица, който ще противопостави „червено-белите“ срещу Реал Мадрид.

„Съдбата трябва да даде шанс отново на Олимпиакос и на нашето момче. Крайно време е Везенков към MVP на сезона да прибави и шампионския пръстен на Евролигата“, заяви Папазов.

Повече от интервюто на Константин Папазов вижте във видеото!