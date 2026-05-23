След историческия успех на "Евровизия", песента "Bangaranga" на DARA се превърна в културен феномен в Европа.

Тя оглави националните класации за сингли в Австрия и Германия. Превзе и дигиталния пазар. "Bangaranga" е номер едно в класации в 11 държави, освен у нас, и в Австрия, Белгия, Финландия, Германия, Нидерландия, Швеция, Швейцария, Украйна, Гърция и Италия.

В глобалната класация на една от стриминг платформите "Bangaranga" е с над три милиона стрийма.