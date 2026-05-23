Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 7

Българската национална телевизия ще ви покаже 12 епизода от поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026", посветени на всички състави, класирали се за най-бляскавото футболно шоу на планетата.

В седмия епизод от поредицата вниманието е насочено към четири от най-силните футболни нации в Африка – Мароко, Кот д’Ивоар, Египет и Сенегал. Отбори с богата история, сериозни традиции и все по-големи амбиции да се утвърдят не само на континентално, но и на световно ниво.

Мароко пристига с огромно самочувствие след историческия си полуфинал на Мондиал 2022, докато Кот д’Ивоар и Сенегал разчитат на балансирани състави и силни поколения, които вече доказаха качествата си в Африка. Египет пък се завръща с амбицията най-накрая да остави своя отпечатък на световната сцена, воден от звездата си Мохамед Салах.

Гледайте всяка събота и неделя от 19:30 часа по БНТ 3 "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026".

