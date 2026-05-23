Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Институционално бездействие, корупция и скандали в съдебната власт: Атанас Славов за кризите в България

Софийският градски съд реши да наложи само глоба на известния лобист Петър Петров – Еврото по делото за документна измама, свързано с „Осемте джуджета“. В същото време временната парламентарна комисия в Народното събрание поиска изслушване на европейския прокурор Теодора Георгиева, градския прокурор Емилия Русинова, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и бившия министър на правосъдието Даниил Кирилов за влиянието на Еврото в съдебната система.

Бившият министър на правосъдието и депутат от „Демократична България“ Атанас Славов: "Става дума за институционално бездействие, на първо място, и на второ място – за корупция. Защо говоря за корупция? Защото преди 5–6 години бяха отпуснати около 500 милиона лева за ремонта на язовири – за да не се късат язовирни стени, да се вземат превантивни мерки, да се почистват речните корита. И периодично се отпускат десетки и стотици милиони за такава дейност. Тези пари обаче не стигат до дейностите, които трябва да бъдат извършени, или се разпиляват в обществени поръчки без ефект. И когато не се почистват речните корита, се случва това, което виждаме – или се късат язовирни стени, или се затлачват мостове, или къщите на хората се наводняват. Тук става дума за превенция, за контрол и най-вече за отговорност. Защото до момента за нито един от тези случаи големи до момента не е понесена реална персонална отговорност."

На въпрос дали кабинетът "Борисов" се е намесил при избора на европейския прокурор Теодора Георгиева, Славов отговори.

"На първо място – данните досега показват, че е имало намеса. За такава намеса говори и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши. Такава намеса е видима от документите, които бяха публикувани. Трябва да се установи официално каква е истината и каква е била последователността на събитията. Оказва се все пак, че срещата на Теодора Георгиева, европейския прокурор от България в „Осемте джуджета“ с Петър Петров – Еврото е имала ефект. След тази среща българската държава, в лицето на Министерския съвет, е преподредила кандидатите и от трето място госпожа Георгиева е излязла на първо място и е била избрана."

За срещите си с Георгиева, Славов коментира:

"Към онзи момент, казусът с назначението на госпожа Георгиева не беше още излязъл публично. Не беше известно, че е оказвано влияние, да не кажа пряка намеса от страна на българското правителство. И тези записи, които се появиха от "кабинета" на Петьо Еврото, не бяха станали публични. Аз съм имал няколко срещи с госпожа Георгиева, както и с госпожа Кьовеши, по работите, които са общи, свързани с промяна в законодателство, мерки, които трябва да вземе държавата, за да се подобри работата на институциите, включително на Европейската прокуратура в България. Но искам да кажа, че изслушването, за което говорим, беше поискано от "Демократична България". Ние не сме сигурни дали то ще бъде допуснато. Трайна практика на мнозинството е да не допуска изслушвания, които ние искаме. Не само да не допуска, а да настоява да ограничи без друго възможностите за провеждане на анкетни комисии, комисии такива парламентарни по установяване на факти и обстоятелства. Надявам се все пак по този казус, да има чуваемост и да има мерки. Защото ние ще се занимаваме с Петьо Еврото и с Нотариуса, докато не бъде установена истината и докато не бъде понесена отговорност. Такава няма да се понесе, ако просто замитаме проблемите под килима, както се получава обикновено."

При срещата му с Кьовеши не е имало намек за проблем при назначаването на Теодора Георгиева.

"Не, към този момент, дебата, който в момента водим, не беше още излязъл публично, но това, което се знаеше от институционалната комуникация, че има проблем с работата по конкретни дела. Че информация от Европрокуратурата, или по-скоро от разследващите, които подпомагат дейността на Европрокуратурата в България, това са МВР служители, разследващи, от там изтича информация към заинтересованите лица. И това беше проблем. Имаше някаква институционална комуникация с МВР, за да бъде решен този проблем. "

