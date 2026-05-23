Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Заметник-посланикът на Германия у нас Фредерик Ханке: Трябва да направим ЕС по-конкурентноспособен

Владимир Путин не е готов за мирни преговори с Европейския съюз. Ангела Меркел е добър вариант за преговарящ, но по-важното е Русия да се съгласи на разговори. Това каза пред "Говори сега" заметник – посланикът на Германия у нас д-р Фредерик Ханке. По думите му и България може да бъде сред преговарящите за мир страни, но най-голямата гаранция, че Русия няма да нападне държава от Съюза е да сме подготвени и превъоръжени.

Според него все още е рано да се говори за обмен на технологии между "Райнметал" и страната ни във връзка с планираното изграждане на завод за барут. Д-р Ханке коментира, че след посещението на Румен Радев Берлин е по-спокоен за готовността на България да бъде солидарен член на Европейския съюз.

Мая Костадинова, БНТ: Да започнем разговора ни с посещението на министър-председателя Радев в Германия — виждаме, че той избра именно Германия за първата си среща извън България. Как тълкувате това?

Заметник-посланикът на Германия у нас д-р Фредерик Ханке: Всъщност това беше супер. Ние много се зарадвахме. Приемаме го като въпрос на чест, че министър-председателят Радев избра да дойде първо в Берлин. Вярно е, че имаме силни двустранни отношения. Германия е най-големият търговски партньор на България и също така един от най-големите инвеститори тук. Но това, което беше още по-важно за нас е - политическото послание, което изпратихме. Защото Германия и България не са просто партньори или братя. Или както и да го наречем. Ние сме част от един и същ съюз. Ние сме членове на Европейския съюз. А това е нещо повече. И аз го разчитам като знак на признателност от страна на министър-председателя Радев да дойде в Берлин и ясно да заяви подкрепата и солидарността с Европейския съюз.

- Имахте ли някакви съмнения?

- Не, всъщност не. Ние като посолство пишем доклади и се опитваме да следим ситуацията много изкъсо. И е вярно, че от чужбина погледът става малко замъглен. И в Германия имаше страхове какво би могло да донесе това. Но сега съм напълно сигурен, че дори и в Берлин са спокойни и доволни от посещението на министър-председателя Радев.

- Казахте „братя“. Знаете ли, че в България на Германия наистина се гледа като на нашия голям брат? У нас казваме винаги: „С Германия“. Това е политиката.

- Знам, но мога да ви кажа, че признателността е взаимна. В Германия също има голямо чувство на привързаност към България. Всъщност това е една прекрасна страна. Много е хубава и хората са много приятелски настроени. Но също така има стотици хиляди туристи от Германия, които се стичат всяка година в България заради природната красота на тази страна. Имаме и много компании тук, които оценяват особено високо тази оживена стартъп сцена, която се развива в България, както и изкуствения интелект. Така че има много възможности да задълбочим дори нашето братство.

- Да, но сега знаем, че икономическата криза в страната ви е наистина голяма и знаете, че това се отразява и на българската икономика.

- Точно така.

- Как виждате изхода от тази ситуация?

- На първо място трябва да се обърне внимание на първопричините за тази икономическа криза. А това са основно два фактора. Първият е тази безразсъдна атака на Русия срещу Украйна. Тя не само постави на карта самата сигурност, но и лиши германската икономика от евтините изкопаеми горива, които използвахме за захранване на нашата индустрия. Другият фактор е засилването на играта на нерви между свръхсилите. Виждаме американските мита върху стоманата, върху машините, върху автомобилите. Виждаме блокадата на Ормузкия пролив. Виждаме как китайците прекъсват веригите за доставки. Всичко това засяга една икономика като германската, която е изключително ориентирана към търговията и базирана на правила, вероятно много по-тежко, отколкото която и да е друга икономика в света. Така че това, което трябва да развием сега, е стратегия за излизане от нещастното положение. И ние работим по въпроса. И вече виждаме, че германската икономика ще отбележи лек растеж още тази година. Това е главно, защото стратегията за изход от кризата е, че трябва да укрепим Европейския съюз. Трябва да го задълбочим. Трябва да го реформираме. Трябва да го направим по-конкурентоспособен.

