БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Кандев: ГДБОП са заловили "прокурорския...
Чете се за: 01:22 мин.
Везенков излезе на сцената, Олимпиакос заслужи финал в...
Чете се за: 05:42 мин.
МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ...
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
Чете се за: 03:10 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марк Рюте покани Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Запази
Марк Рюте покани Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара
Снимка: БТА
Слушай новината

Спешно увеличаване на военното производство в Алианса - това е акцентът в позицията на външните министри на НАТО от срещата им в Швеция.

Според генералния секретар на Пакта Марк Рюте това ще бъде и основната тема на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в началото на юли в Анкара.Той съобщи още, че на тази среща е поканен и украинския президент Зеленски.

В Хелзингборг българският външен министър разговаря и с македонския си колега Тимчо Муцунски.

Външните министри на страните от НАТО се обединиха около позицията за спешно увеличаване на военното производство в Алианса. Това стана ясно от думите на генералния секретар на Пакта Марк Рюте след срещата в шведския град Хелзингборг. Това ще бъде и основната тема на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в началото на юли в Анкара. Марк Рюте съобщи, че е поканил на срещата и украинския президент Зеленски. В Хелзингборг българският външен министър разговаря и с македонския си колега Тимчо Муцунски.

Съединените щати ще намалят присъствието си в Европа и според Марко Рубио това не е политическо решение, нито е свързано с несъгласието между съюзниците по някои въпроси.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Това, което се случва сега, всяко решение, което се обявява или взема, се разглежда през по-широкия контекст на някои от търканията, които имахме през последните месеци. Но в крайна сметка, мисля, че в Алианса всички добре разбират, че присъствието на американските войски в Европа ще бъде коригирано. Тази работа вече беше в ход и беше извършена в координация с нашите съюзници. Не казвам, че ще бъдат във възторг от това, но със сигурност са наясно с решението."

Освен като грижа за сигурността в Европа увеличаването на бюджетите за отбрана се възприема от Вашингтон и като повече европейски средства за американско военно производство. Според Рюте ангажиментът на САЩ към НАТО не може да бъде поставен под въпрос.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Знам, че някои поставят под въпрос тази съюз и може би дори поставят под въпрос решимостта му да остане единен пред лицето на противник. Така че нека бъда кристално ясен. Ангажиментът на съюзниците към член 5 е непоколебим. Нашата решителност и способност да защитаваме всеки съюзник е абсолютна. Ако някой все пак е толкова глупав да ни нападне, отговорът ще бъде опустошителен."

България също остава надежден партньор в НАТО и силно подкрепя увеличаването на военното производство.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "България не е на никак лошо място - все пак имаме над два процента - 2,17% в момента и новото правителство има цялата ангажираност да продължи по този план, така че да сме навреме с изпълнението му. Това е важно, както за България, така и за целия алианс. Ние сме от държавите, които силно подкрепят това, че трябва да имат по-добри отбранителни способности и мисля, че това е ангажимент, към който винаги ще се придължаме."

В рамките на срещата Велислава Петрова и колегата й от Република Северна Македония Тимчо Муцунски обсъдиха регионалната свързаност. Петрова е потвърдила последователната позиция на страната ни за напредъка на Северна Македония към ЕС.

Вижте още във включването на Десислава Апостолова

#среща на външните работи на НАТО #Марко Рубио #Марк Рюте #Швеция

Последвайте ни

ТОП 24

"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
1
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026“ пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
2
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
3
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
4
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
5
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
6
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Европа

Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Посещение при папата: Българската делегация беше приета от Лъв XIV Посещение при папата: Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 03:15 мин.
Путин обвини Украйна в съзнателен обстрел с дронове на студентско общежитие в Луганска област Путин обвини Украйна в съзнателен обстрел с дронове на студентско общежитие в Луганска област
Чете се за: 01:00 мин.
Външните министри на България и Република Северна Македония обсъдиха регионалната свързаност Външните министри на България и Република Северна Македония обсъдиха регионалната свързаност
Чете се за: 01:17 мин.
Директорът на Радио Свободна Европа: Свидетели сме на много по-агресивно поведение от страна на правителства, които искат да ни цензурират и заглушават Директорът на Радио Свободна Европа: Свидетели сме на много по-агресивно поведение от страна на правителства, които искат да ни цензурират и заглушават
Чете се за: 10:40 мин.
ЕС премахва митата върху азотните торове за срок от една година ЕС премахва митата върху азотните торове за срок от една година
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Георги Кандев: ГДБОП са заловили "прокурорския син"
Георги Кандев: ГДБОП са заловили "прокурорския син"
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия" DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
АПС: Ахмед Доган е станал жертва на измама
Чете се за: 03:57 мин.
Криминално
Външните министри на България и Република Северна Македония...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ