Марк Рюте покани Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара

Външните министри на страните от НАТО се обединиха около позицията за спешно увеличаване на военното производство в Алианса. Това стана ясно от думите на генералния секретар на Пакта Марк Рюте след срещата в шведския град Хелзингборг. Това ще бъде и основната тема на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в началото на юли в Анкара. Марк Рюте съобщи, че е поканил на срещата и украинския президент Зеленски. В Хелзингборг българският външен министър разговаря и с македонския си колега Тимчо Муцунски.

Съединените щати ще намалят присъствието си в Европа и според Марко Рубио това не е политическо решение, нито е свързано с несъгласието между съюзниците по някои въпроси.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Това, което се случва сега, всяко решение, което се обявява или взема, се разглежда през по-широкия контекст на някои от търканията, които имахме през последните месеци. Но в крайна сметка, мисля, че в Алианса всички добре разбират, че присъствието на американските войски в Европа ще бъде коригирано. Тази работа вече беше в ход и беше извършена в координация с нашите съюзници. Не казвам, че ще бъдат във възторг от това, но със сигурност са наясно с решението."

Освен като грижа за сигурността в Европа увеличаването на бюджетите за отбрана се възприема от Вашингтон и като повече европейски средства за американско военно производство. Според Рюте ангажиментът на САЩ към НАТО не може да бъде поставен под въпрос.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Знам, че някои поставят под въпрос тази съюз и може би дори поставят под въпрос решимостта му да остане единен пред лицето на противник. Така че нека бъда кристално ясен. Ангажиментът на съюзниците към член 5 е непоколебим. Нашата решителност и способност да защитаваме всеки съюзник е абсолютна. Ако някой все пак е толкова глупав да ни нападне, отговорът ще бъде опустошителен."

България също остава надежден партньор в НАТО и силно подкрепя увеличаването на военното производство.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "България не е на никак лошо място - все пак имаме над два процента - 2,17% в момента и новото правителство има цялата ангажираност да продължи по този план, така че да сме навреме с изпълнението му. Това е важно, както за България, така и за целия алианс. Ние сме от държавите, които силно подкрепят това, че трябва да имат по-добри отбранителни способности и мисля, че това е ангажимент, към който винаги ще се придължаме."

В рамките на срещата Велислава Петрова и колегата й от Република Северна Македония Тимчо Муцунски обсъдиха регионалната свързаност. Петрова е потвърдила последователната позиция на страната ни за напредъка на Северна Македония към ЕС.

