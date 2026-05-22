Български ученик спечели елитен конкурс за наука и инженерство

Цанка Николова от Цанка Николова
11-токласник от Софийската математическа гимназия спечели първо място на най-големия и престижен международен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството.

И пореден исторически успех за България. Този път не в музиката, а в науката. 11-токласникът Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия спечели първо място на най-големия и престижен международен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството. Форумът тази година се проведе във Финикс, Аризона. Никола е най-младият участник в българския отбор и беше отличен с още два специални приза.

„Разрешимост на уравнения в елементарни функции" - зад тези няколко думи се крие гениалността на един български ученик. Никола, който завоюва първо място в категория „Математика“ и стана носител на голямата награда за млад учен.

Никола Веселинов, единадесетокласник в СМГ „Паисий Хилендарски": „В най-общ смисъл проектът ми касае въпроса дали когато имаме дадено уравнение можем да изразим решението, като използваме единствено най-простите операции, т.е. елементарните операции и всъщност се оказва, че в много случаи това не е възможно.“

Невъзможната формула обаче прави възможен историческия успех на Никола.

Никола Веселинов, единадесетокласник в СМГ „Паисий Хилендарски": „Ако човек иска да работи постоянно и в последствие да се опита да постигне голям успех, трябва да не губи мотивация. Самият процес е всъщност най-възнаграждаващата част от научната работа.“

Мирослав Маринов, научен ръководител на Никола: „За да може да започне да работи по самия проект, му бях изпратил материали по области като теория на групите, комплексен анализ и не е трябвало да изчете цели книги или нещо подобно както много хора си представят. Почти не се е налагало да му помагам с каквото и да е по разбирането на тези неща.“

Подобни успехи несъмнено са резултат от усилията на преподаватели в университети, институти, училища и частни школи. Ключовото обаче е мотивацията на учениците.

Гл. ас. д-р Константин Делчев, ръководител на българската делегация: „Това постижение до голяма степен ще му отвори вратите в почти всички университети в света, стига той да поддържа едно разумно ниво оттук нататък. Какво означава за България? Това е индикатор.

