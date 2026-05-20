Певицата Шер навършва 80 години и планира да се омъжи за трети път

Да бъда гъвкава е в моето ДНК, казва тя

Да бъда гъвкава е закодирано в моето ДНК, пише в автобиографичната си книга американската певица и актриса Шер, която днес става на 80 години. В края на миналата година на книжния пазар се появи изданието, озаглавено Cher: The Memoir, Part One. Книгата е над 430 страници, като обхваща живота и кариерата на певицата до началото на 80-те години на миналия век. Очаква се и втората част на мемоарите на Шер.

"Просто не мога да повярвам, че ще стана на 80 години по-рано, отколкото ми се иска", каза Шер в предаването „Добро утро, Великобритания" през 2023 г. "И все още ще нося дънките си, все още ще съм с дълга коса и все още ще правя същите неща, които винаги съм правила", обеща тя на почитателите си.

За нея дънките и дългата коса са символи на младостта, от които няма да се откаже, "защото все още се чувствам толкова млада, колкото винаги".

И тъй като общоприетите норми и очаквания никога нямат значение за нея, в навечерието на юбилея на Шер се появиха съобщения, че е решила да сключи брак с приятеля си - музикалния продуцент Александър Едуардс, който е с четири десетилетия по-млад. Възрастовата разлика е обект на непрекъснати критики. Шер, която е с Едуардс от 2022 г., не се вълнува от това.

"Те не живеят моя живот. Никой не знае какво се случва между нас, забавляваме се страхотно", заяви тя наскоро в предаването CBS Mornings.

Според певицата Александър Едуардс също е отдава значение на разликата във възрастта.

Шер има два брака зад гърба си – със Сони Боно и с Грег Олман. Вторият ѝ брак официално приключва през 1979 г. Певицата има две деца. От началото на кариерата си в средата на 60-те години на миналия век Шер има продадени над 100 милиона копия от албумите си по целия свят, натрупала е състояние от 360 милиона щатски долара и остава единствената изпълнителка, постигнала първо място в класацията на „Билборд“ в шест последователни десетилетия, отбелязва Би Би Си.

Първият хит на Шер, покорил чартовете, е превърналият се в класика I Got You, Babe от 1965 г. Той е записан в дует със Сони Боно. Последният сингъл, изкачил се до върха на класацията Adult Contemporary на "Билборд", е DJ Play a Christmas Song в края на 2023 г., припомня Дойче веле.

През десетилетията в шоубизнеса Шер печели редица престижни отличия, сред които "Грами", "Еми" през 2003 г., "Оскар" – за ролята си във филма „Лунатици” през 1988 г. Има и звезда на холивудската Алея на славата. През 2024 г. певицата беше въведена и в Залата на славата на рокендрола. По-лесно е да се разведеш два пъти, отколкото да влезеш в Залата на славата на рокендрола, каза тогава тя, цитирана от АФП.

Родена е в Ел Сентро, щата Калифорния, на 20 май 1946 г. с името Шерилин Саркасян. Майка й е едва на 20 години, когато се появява на белия свят, а баща често отсъства от дома. Шер определя детството си като тежко. "Една седмица ядяхме консерва с яхния или боб, а след това понякога живеехме в Бевърли Хилс", пише тя в мемоарите си. Училището също не е нейната сила - тя страда от дислексия, а по онова време това състояние не е добре проучено.

Ключовият момент за Шер е през 1962 г., когато в кафене се запознава със Салваторе Филип Боно, известен като Сони. Тогава тя е на 16 години, а той – на 27 години и работи за известен музикален продуцент. Благодарение на Сони Боно Шер попада в звукозаписно студио. Дебютният ѝ сингъл All I Really Want To Do излиза през 1965 г. Малко след това Сони Боно създава и хита I Got You, Babe. Като най-големият хит в кариерата й обаче е определян сингълът Believe, който излиза през 1998 г.

Една от основните теми в биографичната книга на Шер е бракът ѝ с Боно, от когото тя ражда първото си дете - Частити. Женят се през 1964 г. и се развеждат през 1975 г. Бързо след това се омъжва за Грег Олман. Той е баща на второто й дете. Развеждат се през 1979 г. Освен на музикалната сцена, Шер се изявява и в киното. През 1983 г. получава роля във филма "Силквуд", в който си партнира с Мерил Стрийп и Кърт Ръсел. През 1987 г. Шер участва във "Вещиците от Истуик" и "Лунатици", за който печели "Оскар" за най-добра актриса. През 2018 г. се снима в продукцията "Mamma Mia! Отново заедно" – последното ѝ засега участие в киното.

И на 80 години Шер остава провокативна и готова да експериментира – затова звезди като Лейди Гага и Бионсе я определят като свое вдъхновение.

