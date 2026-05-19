Кайли Миноуг разказва за живота и кариерата си в нов документален сериал

Австралийската поп звезда Кайли Миноуг разказва за живота, кариерата и личните си изпитания в нов документален сериал със заглавие "KYLIE", предаде Ройтерс.

Поредицата от три части ще бъде излъчена премиерно по "Нетфликс" в сряда и включва кадри и снимки от личния архив на певицата, както и разказ за пътя ѝ към световната популярност.

57-годишната Миноуг става известна през 80-те години с ролята си в сериала "Neighbours", преди да започне успешна музикална кариера с хитове като "The Loco-Motion", "Spinning Around" и "Padam, Padam". Досега тя е продала над 80 милиона записа по света и е носителка на две награди "Грами".

В документалната поредица певицата говори и за критиките в началото на кариерата си, за диагнозата рак на гърдата през 2005 г. и за личния си живот. Участват още сестра ѝ Дани Миноуг, актьорът и поп певец Джейсън Донован и музикантът Ник Кейв.