В Нова Зеландия започна гласуването за 52-то Народно събрание

От МВнР припомнят, че изборният ден в чужбина ще приключи в 6.00 часа българско време на 20 април

Започва гласуването зад граница за 52-ото Народно събрание, съобщиха от Министерството на външните работи.

Поради деветчасовата разлика във времето първи упражняват правото си на вот българските граждани в Оукланд и Крайстчърч, Нова Зеландия. Избирателните секции там отвориха в 22.00 часа българско време. Най-късно ще приключи гласуването в секциите в американските щати Калифорния, Аризона и Невада - в 6.00 часа българско време в понеделник, 20 април.

Общият брой на разкритите избирателни секции зад граница е 493 в 55 държави.

Най-голям брой секции са разкрити в Германия – 70, Испания – 67, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 28, Турция – 27, Италия – 27, Гърция – 26, САЩ – 25, Нидерландия – 24, Франция – 19 и в Белгия, Австрия и Канада – по 17.

Машинно гласуване е осигурено в 130 избирателни секции в 19 държави, а в останалите секции извън страната вотът ще бъде проведен с хартиени бюлетини. Изборните книжа и материали, и машините за гласуване са доставени своевременно до секциите в чужбина чрез въздушен и наземен транспорт съобразно конкретните дестинации.

Информация за адресите на избирателните секции по държави е публикувана на сайта на МВнР в секция „Избори 2026“ на адрес: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2026.

Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната, могат да гласуват в секция, в държава и място по техен избор. При гласуването те подават пред СИК декларация по образец, че отговарят на условията да избират и че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Дипломатическите и консулските представителства на България са в постоянен контакт с местните власти и са в готовност да съдействат при възникване на затруднения в изборния ден, с цел гарантиране правото на вот на българските граждани.

От дипломатическото ведомство благодарят на българските общности в чужбина за активната им подкрепа и съдействие при подготовката и организацията на вота зад граница.

