Българите в чужбина честват Деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука

За поредна година сънародниците ни зад граница показаха, че носят българското "А" и "Б" в сърцата си и с трепет го предават на следващите поколения. С концерти и различни инициативи българските училища и общности отбелязват 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука.

Учениците от най-голямото българско съботно-неделно училище в САЩ – Малко българско училище в Чикаго, Илинойс, отбелязаха 24 май с традиционния си годишен концерт. Възпитаници от всички класове показаха завидни рецитаторски и танцови умения.

"Цвете за учителя" – под този надслов мина празничният концерт на българско училище "Искра АБВ" – Маунт Проспект, щата Илинойс. Както се вижда и от името, освен българските букви, децата почетоха и онези, които ги запознат с тях.

Празничният 24 май беше отбелязан и в Кайро. Възпитаници на новооткритото неделно българско училище "Св. св. Кирил и Методий" участваха в прием, даден от българското посолство, по повод празника.

Българско неделно училище "Д-р Петър Берон" в Сидни, Австралия, отбеляза 24 май, както и 15-ата годишнина от основаването си.

За 4-та поредна година Фондация "Българска памет" и д-р Милен Врабевски участва в две от най-големите събития за детско изкуство в света "Мал Битолски Монмартр" и "Художествена изложба Битоля". Всяка година от 45 години насам в рамките на фестивала в Битоля пристигат стотици деца от цял свят, за да рисуват заедно природните и архитектурните забележителности на града и околностите му.

Милен Врабевски, председател на Фондация "Българска памет": "Много е важно да събираме децата от двете страни на границата. Да ги правим по-силни заедно. Да разбират значението на подадената ръка, на европейската солидарност, на европейската интеграция, на строенето на икономически мостове. Тяхната сила е техният талант."

Празнични концерти имаше и в български учебни заведени в Испания, Италия и Франция.