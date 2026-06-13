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За летния сезон: Доставките на авиационно гориво за летищата в София, Варна и Бургас са осигурени

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Това съобщиха от Асоциацията на Българската авиационна индустрия

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Доставките на авиационно гориво за летищата в София, Варна и Бургас са осигурени за летния сезон. Това съобщиха за БНТ от Асоциацията на Българската авиационна индустрия. Основният доставчик на керосин за националните ни аеропортове - рафинерията в Бургас, е с удължена дерогация до 29 октомври тази година. Това ще осигури стабилност на пазара при силно ограничени доставки на петрол заради конфликта в Близкия изток.

По време на летния туристически сезон не се очаква криза с доставките на горива за въздушния транспорт у нас.

Деница Милосавлевич, директор "Авиационно бизнес развитие" на летищата във Варна и Бургас: "В момента до края на летния сезон има достатъчно гориво да покрие полетите на двете черноморски летища. И доставките са непрекъснати, което ще осигури авиационно гориво за нормалното протичане на летния сезон."

Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на Българската авиационна индустрия: "Рафинерията в Бургас може да осигури достатъчно гориво, даже не е натоварена напълно. И ние от традиционния сектор нямаме притеснения поне за България."

След началото на конфликта в Близкия изток самолетното гориво е поскъпнало с близо 40%, с което се повишават значително и разходите на авиокомпаниите.

Деница Милосавлевич, директор "Авиационно бизнес развитие" на летищата във Варна и Бургас: "Доста авиокомпании провеждат информационни кампании, че през летния сезон не възнамеряват да покачат цените на самолетните билети. Възнамеряват да оперират полетите така, както са планирани."

За момента няма авиокомпании, които предвиждат да отменят полетите си до България заради високите цени на керосина. При продължаващо поскъпване е възможно някои превозвачи да редуцират своите полетни програми.

Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на Българската авиационна индустрия: "Компаниите, които не са хеджирали горива, ще предпочетат да намалят някои дестинации, които не са натоварени над 80%-90%, вместо да работят на минимална или нулева печалба."

От туристическия бранш са притеснени, че през това лято ще има по-малко чартъри от Германия до българското Черноморие. Разчитат на нискотарифните авиокомпании.

Станислав Стоянов, хотелиер: "Но за съжаление, там трудно могат да се позиционират нещата, защото… това не е полет, който да можем да ползваме, като чартърна програма."

По-малкото чартъри от Германия ще доведе до загуби за хотелиерите, които посрещат германски туристи.

Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите в България: "ДДС, курортни такси, липса на съпътстващи услуги, които няма да бъдат реализирани. Така че загубата е доста неприятна и трябва сериозно да се замисли за догодина за някакъв стимул на летателните програми."

Вече се водят преговори с авиокомпании, които имат интерес да изпълняват чартърни полети от Германия до българското Черноморие от следващото лято.

#авиационен керосин #керосин #авиационно гориво #летище "Васил Левски" – София #летище Бургас #летище Варна #новини в Метрото

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