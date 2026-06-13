БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между...
Чете се за: 01:00 мин.
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Казусът "Баба Алино": Собственици на незаконния комплекс край Варна са внесли петиция срещу събарянето

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Запази
Казусът "Баба Алино": Собственици на незаконния комплекс край Варна са внесли петиция срещу събарянето
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Над 100 собственици и жители на незаконния комплекс край Варна са внесли петиция с искане за незабавно спиране на действията по събаряне на жилищните сгради до окончателното изясняване на всички правни обстоятелства по случая. Това твърдят от Корпорация КУБ и заявяват, че подкрепят исканията на живеещите в комплекса.

В района все още не са предприемани никакви действия по събаряне на сгради, както и прекъсване на електричеството и водоподаването. Административният съд във Варна образува дело по жалба на инвеститора срещу заповедта на Регионалната дирекция по горите за премахване на ограда в района. С жалбата е направено и искане за незабавно спиране на изпълнението на заповедта.

Оградата трябваше да бъде премахната напълно още вчера. Преди дни проверяващи се натъкнаха и на незаконен сондаж в района, който е захранвал с вода новоизграденото селище. От Басейнова дирекция посочиха, че за съоръженията няма подадени заявления за узаконяване, няма издадени разрешителни и те не фигурират в регистрите на водовземните съоръжения.

Във връзка с казуса, регионалният министър Иван Шишков заяви, че институциите са работили в една посока, но тя не е била законността. Били са издавани удостоверения за търпимост за сгради, за които се твърди, че са построени през 2001 година, а част от имотите тогава дори не са били собственост на съответната фирма. Според него отговорност носят множество институции и длъжностни лица.

За днес следобед пред сградата на Община Варна е насрочен поредният протест, организиран от граждани в социалните мрежи, на който те ще изразят несъгласие с управлението на общината и ще поискат оставката на кмета Благомир Коцев.

Вижте прякото включване на Петко Петков от Варна

#местност Баба Алино #"Баба Алино" #незаконният град край Варна #случая Баба Алино

Водещи новини

EК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит за България
EК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит за България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка 6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър" Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Казусът "Баба Алино": Собственици на незаконния комплекс край Варна са внесли петиция срещу събарянето Казусът "Баба Алино": Собственици на незаконния комплекс край Варна са внесли петиция срещу събарянето
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Катастрофа затруднява движението на пътя между Симитли и Разлог...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на едното дете, пострадало с тротинетка в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Все по-близо до споразумение: Иран потвърди, че първоначалната...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Лили Иванова откри концерта "25 години БГ радио" (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ