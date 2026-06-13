Казусът "Баба Алино": Собственици на незаконния комплекс край Варна са внесли петиция срещу събарянето

Над 100 собственици и жители на незаконния комплекс край Варна са внесли петиция с искане за незабавно спиране на действията по събаряне на жилищните сгради до окончателното изясняване на всички правни обстоятелства по случая. Това твърдят от Корпорация КУБ и заявяват, че подкрепят исканията на живеещите в комплекса.

В района все още не са предприемани никакви действия по събаряне на сгради, както и прекъсване на електричеството и водоподаването. Административният съд във Варна образува дело по жалба на инвеститора срещу заповедта на Регионалната дирекция по горите за премахване на ограда в района. С жалбата е направено и искане за незабавно спиране на изпълнението на заповедта.

Оградата трябваше да бъде премахната напълно още вчера. Преди дни проверяващи се натъкнаха и на незаконен сондаж в района, който е захранвал с вода новоизграденото селище. От Басейнова дирекция посочиха, че за съоръженията няма подадени заявления за узаконяване, няма издадени разрешителни и те не фигурират в регистрите на водовземните съоръжения.

Във връзка с казуса, регионалният министър Иван Шишков заяви, че институциите са работили в една посока, но тя не е била законността. Били са издавани удостоверения за търпимост за сгради, за които се твърди, че са построени през 2001 година, а част от имотите тогава дори не са били собственост на съответната фирма. Според него отговорност носят множество институции и длъжностни лица.

За днес следобед пред сградата на Община Варна е насрочен поредният протест, организиран от граждани в социалните мрежи, на който те ще изразят несъгласие с управлението на общината и ще поискат оставката на кмета Благомир Коцев.

Вижте прякото включване на Петко Петков от Варна