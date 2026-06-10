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Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите

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незаконният град варна обвинения сегашна предишна власт
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Собственици и жители на комплекс Forest Club, местност „Баба Алино“, край Варна, внесоха петиция, с която настояват за незабавно спиране на действията по събаряне на жилищните сгради и за защита на правата на добросъвестните приобретатели, заявяват в съобщение от корпорация КУБ.

Настоява се да бъдат преустановени действията по събаряне на жилищните сгради до окончателното изясняване на случая, да се осигури защитата на добросъвестните приобретатели на недвижими имоти, да не се допусне стотици семейства да останат без жилище и без своите спестявания и да се гарантира, че гражданите няма да понесат последиците от евентуални административни, институционални или други нарушения, за които не носят отговорност.

От КУБ изразяват пълна подкрепа към исканията им и призовават институциите за справедливо, законосъобразно и отговорно разрешаване на ситуацията.

Подчертава се, че корпорацията продължава да съдейства на компетентните органи и да предоставя необходимата документация в рамките на текущите проверки.

"Нашата позиция остава последователна: случаят трябва да бъде решен единствено чрез законни действия, институционален диалог и правна защита. Считаме, че е от ключово значение държавата да гарантира баланс между обществения интерес, законността и правата на гражданите, които са действали добросъвестно. Евентуални крайни мерки, предприети преди окончателното приключване на проверките и правните процедури, биха могли да доведат до тежки социални и финансови последици за стотици семейства", пишат от Корпорация КУБ.

#събаряне на сгради #„Баба Алино“ #Корпорация КУБ #собственици на имоти #петиция

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