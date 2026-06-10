Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите

Собственици и жители на комплекс Forest Club, местност „Баба Алино“, край Варна, внесоха петиция, с която настояват за незабавно спиране на действията по събаряне на жилищните сгради и за защита на правата на добросъвестните приобретатели, заявяват в съобщение от корпорация КУБ.

Настоява се да бъдат преустановени действията по събаряне на жилищните сгради до окончателното изясняване на случая, да се осигури защитата на добросъвестните приобретатели на недвижими имоти, да не се допусне стотици семейства да останат без жилище и без своите спестявания и да се гарантира, че гражданите няма да понесат последиците от евентуални административни, институционални или други нарушения, за които не носят отговорност.

От КУБ изразяват пълна подкрепа към исканията им и призовават институциите за справедливо, законосъобразно и отговорно разрешаване на ситуацията.

Подчертава се, че корпорацията продължава да съдейства на компетентните органи и да предоставя необходимата документация в рамките на текущите проверки.