БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Експерти за мерките по пътна безопасност: Наказанията са изчерпани, нужна е нова стратегия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Запази

Богдан Милчев и Йонко Иванов настояха за цялостна реформа в управлението на пътната безопасност

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Новите мерки за ограничаване на катастрофите няма да доведат до съществен резултат, ако не бъдат част от цялостна стратегия и ясно разписана система на отговорностите. Около тази теза се обединиха експертите по пътна безопасност Богдан Милчев и Йонко Иванов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

снимка: БГНЕС/Архив

Богдан Милчев беше категоричен в оценката си за обявените действия:

"Надявам се на премиера Радев, защото той призна, че това е много сложен проблем. И наистина е сложен. Когато нещо е сложно, трябва да потърсиш помощ. Ако досега живеехме в модел на споделена безотговорност, сега трябва да изградим верига на отговорностите. Трябва да има човек, който носи отговорност за състоянието на пътната безопасност в страната, а не само за отделни катастрофи."

Според него проблемът не може да бъде решен само чрез повече контрол и санкции:

"Наказателната репресия вече е изчерпана като инструмент. Няма значение дали полицаите са на пътя или в канцелариите. Няма значение дали правите поредната акция. Това няма да промени голямата картина. Необходим е съвсем различен подход."

Председателят на Съюза на преподавателите по автомотоподготовка Йонко Иванов също настоя за дългосрочна визия вместо кампанийни мерки:

"Първо трябва да бъде изградена стратегия за пътната безопасност, съобразена с европейските директиви и с хоризонт от поне 10–15 години. След това трябва да се намери човекът, който да я изпълнява чрез конкретни мерки. В момента действаме на парче и резултатите го показват."

Той даде за пример тежката катастрофа на "Челопешко шосе" преди седмица и обърна внимание на проблемите с инфраструктурата и липсата на видимост по опасни кръстовища:

"Говорим за скорост, наркотици и нарушения, но никой не обръща внимание на средата, в която се случват тези катастрофи. Има места с ограничена видимост и нерешени инфраструктурни проблеми, за които се знае от години."

снимки: БНТ

Според Иванов трайно подобрение може да има само, ако обществото промени отношението си към движението по пътищата:

"Трябва да променим манталитета в семейството, в училището и в обществото. Не може да подаряваме автомобили с по 500 конски сили на млади хора и след това да се чудим защо стават тежки катастрофи. Превенцията започва много преди полицейската проверка."

Двамата експерти се обединиха около тезата, че решението не е в единични акции и кампании, а в последователна държавна политика.

Вижте целия разговор във видеото

#мерки за пътна безопасност #Богдан Милчев #Йонко Иванов #войната по пътищата #пътна безопасност

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Лили Иванова обяви последното си национално турне
4
Лили Иванова обяви последното си национално турне
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
5
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
6
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
2
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
3
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Трима души остават в тежко състояние след катастрофата на „Челопешко шосе“
4
Трима души остават в тежко състояние след катастрофата на...
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ (ОБЗОР)
5
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
6
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско

Още от: Общество

"София прайд" и "Шествие за семейството" тръгват в центъра на София
"София прайд" и "Шествие за семейството" тръгват в центъра на София
Софиянци вече ще могат да следят данните за атмосферния въздух в реално време Софиянци вече ще могат да следят данните за атмосферния въздух в реално време
Чете се за: 02:02 мин.
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
13268
Чете се за: 02:37 мин.
Николай Неновски положи клетва като подуправител на БНБ Николай Неновски положи клетва като подуправител на БНБ
Чете се за: 00:32 мин.
12 редовни кръводарители бяха отличени в навечерието на Световния ден на кръводарителя 12 редовни кръводарители бяха отличени в навечерието на Световния ден на кръводарителя
Чете се за: 01:17 мин.
"Мечтата няма граници": 71-годишна учителка със сърдечни проблеми се изкачи до базовия лагер на Еверест "Мечтата няма граници": 71-годишна учителка със сърдечни проблеми се изкачи до базовия лагер на Еверест
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Експерти за мерките по пътна безопасност: Наказанията са изчерпани, нужна е нова стратегия
Експерти за мерките по пътна безопасност: Наказанията са изчерпани,...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Иван Шишков: За един месец разкрихме проблеми за стотици милиони и започнахме ключови инфраструктурни проекти Иван Шишков: За един месец разкрихме проблеми за стотици милиони и започнахме ключови инфраструктурни проекти
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
EК ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България EК ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Все по-близо до споразумение: Иран потвърди, че първоначалната сделка със САЩ е близо Все по-близо до споразумение: Иран потвърди, че първоначалната сделка със САЩ е близо
Чете се за: 03:52 мин.
По света
"София прайд" и "Шествие за семейството"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
САЩ убиха лидера на венецуелски наркокартел
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Лили Иванова откри концерта "25 години БГ радио" (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Все още ветровито и с валежи в събота, в неделя и понеделник...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ