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Какви мерки набеляза кабинетът срещу войната по пътищата у нас?

Алекс Христов от Алекс Христов
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линейки две жертви пострадали катастрофата челопешко шосе
Снимка: БТА

Управляващите с пакет от мерки за войната по пътищата. Премиерът Румен Радев настоя институциите, отговорни за пътните правила и тяхното спазване, да прилагат драконовски мерки. По данни на СЗО загубите от катастрофите са до 3% от БВП. А наказанията за нарушителите закъсняват. Държавата започва картографиране на местата с гонки в цялата страна, след катастрофата на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души.

Чешките шофьорските книжки на двамата водачи, причинили катастрофата на "Челопешко шосе", са валидни. Това обявиха за "По света и у нас" от Пътна полиция.

Гл. инспектор Лъчезар Близнаков: "Пътна полиция към ГДНП": "В системата при заявка за проверка се връща отговор от компетентните власти в Чехия, че тези свидетелства са валидни и фигурират в системата, така че свидетелствата са валидни."

Четири държави в Европа издават шофьорски книжки при облекчени условия - Чехия, Кипър, Гърция и Великобритания.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Първо, да идентифицираме шофьорите, които притежават такива свидетелства, и да вземем мерки, така че те да бъдат безопасни участници в движението. Второ, да предприемем съответните изменения, доколкото това позволява европейското законодателство, за да има някакъв контрол при използването на тези свидетелства на наша територия."

МВР вече работи по мерки за обезопасяване на опасните пътни участници, сред които и използване на камерите на общините и на АПИ. За координация между институциите призова и премиерът Румен Радев, който събра компетентните органи на съвещание в Министерския съвет. Министър-председателят посочи, че механичното увеличение на наказанията не дава ефект.

Румен Радев, министър-председател: "Когато имаме и закъсняло правосъдие, закъсняло разследване, закъсняло регистриране, нещата започват да изглеждат много разочароващо за самото общество."

МВР има информация за местата, на които се провеждат гонки и за хората, които се включват в тях. А премиерът поиска събирането им в обща карта.

Иван Демерджиев, вътрешен министър: "Ще бъдат набелязани конкретни мер

ки, както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки."

Румен Радев, министър-председател: "МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи, така че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви. Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани."

На този фон, от НАП започнаха проверка на имуществото и доходите на двамата шофьори, предизвикали катастрофата на "Челопешко шосе".

#Иван Демердижев #премиерът Румен Радев #мерки #катастрофи

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