До края на работната седмица ще бъде демонтирана оградата на незаконния град в местността Баба Алино

До края на работната седмица ще продължи премахването на оградата около незаконния град в местността Баба Алино. В мащабната акция участват служители на Горското стопанство и на Регионалната дирекция по горите.

Пламен Огнянов: "Територия, която на 20 метра попада в "Натура 2000". Височината на насипа е 6-7 метра. Ако се погледне от другата страна, не може да се качим, толкова високо. От всичките 80 декара, които са правили изкопи за строежите, всичката пръст и строителен боклук е хвърлена в българската природа."

Тодор Гичев, директор на Регионална дирекция по горите - Варна: "Описани са още 2 огради - едната е над 700 метра, а другата е около 90 - 100 метра. Предстоят процесуални процедури, за да пристъпим към тяхното премахване."