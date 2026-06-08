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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

До края на работната седмица ще бъде демонтирана оградата на незаконния град в местността Баба Алино

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Чете се за: 01:15 мин.
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министър абровски започва пълно премахване ограда месността баба алино
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До края на работната седмица ще продължи премахването на оградата около незаконния град в местността Баба Алино. В мащабната акция участват служители на Горското стопанство и на Регионалната дирекция по горите.

Пламен Огнянов: "Територия, която на 20 метра попада в "Натура 2000". Височината на насипа е 6-7 метра. Ако се погледне от другата страна, не може да се качим, толкова високо. От всичките 80 декара, които са правили изкопи за строежите, всичката пръст и строителен боклук е хвърлена в българската природа."

Тодор Гичев, директор на Регионална дирекция по горите - Варна: "Описани са още 2 огради - едната е над 700 метра, а другата е около 90 - 100 метра. Предстоят процесуални процедури, за да пристъпим към тяхното премахване."

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Ясно личи, че комплексът е бил забързан през 2025 година."

#премахната ограда #„Баба Алино“ #незаконен град край Варна

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