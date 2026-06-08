Властите анализират всички места в страната, които се използват за гонки

В момента се извършва индивидуализиране на всички места в страната, които се използват или могат да бъдат използвани за нелегални гонки. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след среща при премиера Румен Радев, на която се обсъдихме мерките за пътна безопасност. На срещата присъстваха всички ангажирани ведомства и кмета на София.

Демерджиев обясни, че ще бъде изготвена своеобразна карта на тези локации, а за всяка от тях ще бъдат набелязани конкретни мерки. Предвиждат се и действия спрямо водачи, за които има данни, че участват или са склонни да участват в подобни прояви.

По думите му основният извод от проведената среща е необходимостта от по-добро взаимодействие между институциите.

„Много важно е да се осъзнае и много важен е въпросът да има координация в действията на различните органи, било то държавни или общински, за справяне с този проблем, който е комплексен. Набелязахме мерки, с част от които ще ви запозная, но най-важното е, че стигнахме до съгласие, че трябва да има много по-добра координация, обмен на информация между заинтересованите и ангажирани в този процес ведомства и структури – държавни и общински, както и съответно отчитане периодично по съответни обективни критерии на начина, по който въздействат едни или други мерки, които взимаме или прилагаме.“

Той посочи, че ще продължи работата по идентифициране на рисковите пътни участъци и местата, използвани за незаконни състезания.

„Мерките, които бяха набелязани днес, са следните. От една страна, както знаете, МВР отдавна е набелязвало местата, в които има завишен пътен травматизъм в страната. С добра координация с всички останали заинтересовани и ангажирани в процеса ведомства, както и с общините, набелязваме конкретни мерки за всеки един такъв участък, които да доведат до понижаване на пътния травматизъм и до понижаване на броя на пострадалите и загиналите в съответния пътен участък.“

Министърът съобщи още, че в момента се изготвя карта на местата за нелегални гонки в страната.

„В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки или са се използвали за такива на територията на страната. Обсъдено е, че ще бъде създадена една своеобразна карта на тези места и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки.“

Предвижда се и въвеждането на електронен обмен на информация между всички ангажирани институции.

„Уговорихме се, че много бързо ще направим необходимото да се осъществява електронен обмен на информация между ведомствата, ангажирани с тези процеси, така че да може всеки един от нас в реално време да следи и да получава информация от останалите и така координирано всеки да упражнява правомощията си.“

Сред основните мерки е и по-пълното използване на съществуващите системи за видеонаблюдение.

„Това, което ще приложим, е автоматизиране на процеса по обработка на информацията, която постъпва от камерите – всички камери, с които разполага държавата, камерите, които МВР е поставило, камерите, които има АПИ, камерите, които са поставили и поставят общините, така че да се стига до бърза обработка на нарушенията, които тези камери документират ежедневно, и да се облекчи процесът по връчване на електронни фишове от тези камери, защото в момента наблюдаваме доста слабости в това отношение.“

Той подчерта, че в момента санкционирането на нарушителите често се забавя.

„Не се използва пълният потенциал на камерите и много бавно тече процесът по уведомяване на нарушителите за съответните нарушения и налагане на санкциите. Всъщност това много често води до ситуация, в която един водач, който е нарушил многократно правилата за движение, не е санкциониран за един дълъг период от време и не е взето съответното отношение към него.“

По думите му предстоят и законодателни промени, свързани с временното отнемане на шофьорски книжки при тежки нарушения, извършени поради незнание.

Министърът съобщи още, че са установени пропуски и в подзаконовата нормативна уредба.

По време на срещата е отделено внимание за свидетелствата за управление, издавани в държави с по-ниски изисквания.

„Изрично обсъдихме тези свидетелства за управление, които се получават в някои държави със занижени критерии. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър. Често се злоупотребява с получаването на такива свидетелства за управление. От една страна ще сигнализираме тези държави, когато имаме данни за злоупотреба и водачите, които ги получават, не отговарят на изискванията. От друга страна ние в Министерството на вътрешните работи ще вземем под специално внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно от тези рискови водачи, които предизвикват впоследствие тежки нарушения с пострадали и с жертви.“

Той обяви, че след месец институциите ще отчетат напредъка по изпълнението на мерките.

Участници в срещата дават брифинг след разговора при премиера:



