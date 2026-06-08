НАП започва проверка на шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“

Националната агенция за приходите ще проверява доходите на двамата шофьори, участвали в гонка и катастрофа с много ранени и 4 жертви на "Челопешко шосе". Това съобщиха за „По света и у нас“ от приходната агенция.

Инспекторите ще проверят какви доходи са декларирали шофьориге и какви имоти притежават.

Ако след проверката бъдат установени разминавания ще бъде извършена ревизия за 5 години назад. Ако се окаже, че са укривали доходи в големи размери данните отиват в прокуратурат.

По данни на разследването двамата водачи са се движили със скорост над 150 км/ч. Установено е още, че притежават шофьорски книжки, издадени в Чехия, където за придобиване на свидетелство за управление не се изисква завършено основно образование.