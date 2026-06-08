БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които...
Чете се за: 06:22 мин.
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на...
Чете се за: 03:12 мин.
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и...
Чете се за: 01:07 мин.
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:07 мин.
Властта представи инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иран обяви край на военните операции срещу Израел

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Запази

По-рано Доналд Тръмп призова Иран и Израел да прекратят "незабавно" взаимните обстрели

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Иран обяви край на военните си операции срещу Израел, но предупреди, че ще нанесе по-сурови удари, ако не спрат израелските удари в Ливан.

По-рано Доналд Тръмп призова Иран и Израел да прекратят "незабавно" взаимните обстрели, след като двете страни подновиха преките сблъсъци за първи път от прекратяването на огъня на 8 април.

Иран и Израел се стремят към незабавно примирие, стига невежеството и глупостта да не му попречат, заяви американският президент, който не крие различията си с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

От снощи Иран изстреля около 30 ракети срещу Израел в отговор на израелски удар срещу южното предградие на Бейрут - крепост на групировката Хизбула. Ислямската република вижда като едно цяло двата фронта в Близкоизточния конфликт.

Есмаил Багаей-говорител на МВнР на Иран: "Без съмнение, действията на ционисткия режим не могат да бъдат разделени от политиките на Съединените щати."

Иранската телевизия съобщи за експлозии в Техеран, Тебриз и Исфахан. Полетите на двете летища в Техеран са били отменени, въздушното пространство над западен Иран беше затворено.

Ефи Дефрин, военен говорител на Израел: "Десетки наши изтребители атакуваха противовъздушната отбрана на Иран. При втората вълна атакувахме петрохимически комплекс в югозападен Иран, който произвежда материали и компоненти за ракетната програма на режима."

Избликът на насилие ще засегне мирните преговори със Съединените щати, които са в ход с пакистанско посредничество, заяви иранската дипломация. Хората в Тел Авив се надяват на скорошна положителна развръзка.

Хилъри Шоу, жителка на Тел Авив: "Надявам се Тръмп да се намеси и да накара Нетаняху да приключи това бързо, да проведат още преговори и да подпишат споразумение за мир."

Движението в Техеран днес беше по-малко, много иранци останаха по домовете си, а други се запасяват с бензин, предава "Франс прес".

Мариам, счетоводителка, жителка на Техеран: "Изпитваме несигурност и объркване. Не знаеш дали ще има война, нито пък дали мирното споразумение ще е трайно. Нищо не е ясно. В крайна сметка трябва да се реши- война или мир."

Световните борси отбелязаха спад заради непредсказуемата ситуация.

#прекратяване на военните операции #война с Израел #„Хизбула“ #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
1
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно
2
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
3
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
4
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
5
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на...
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?
6
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...

Още от: Близък изток

Два месеца след примирието: Размяна на удари между Израел и Иран
Два месеца след примирието: Размяна на удари между Израел и Иран
Поредна размяна на удари между Израел и Иран Поредна размяна на удари между Израел и Иран
Чете се за: 01:00 мин.
Иран изстреля ракетни удари срещу Израел Иран изстреля ракетни удари срещу Израел
Чете се за: 00:52 мин.
Иран заплаши с удари по американски и израелски обекти след атаката срещу Бейрут Иран заплаши с удари по американски и израелски обекти след атаката срещу Бейрут
Чете се за: 00:57 мин.
100 дни война в Близкия изток: Преговорите САЩ - Иран остават блокирани 100 дни война в Близкия изток: Преговорите САЩ - Иран остават блокирани
Чете се за: 00:47 мин.
Стрелба в Израел: Жертва и ранени при предполагаемото терористично нападение (СНИМКИ) Стрелба в Израел: Жертва и ранени при предполагаемото терористично нападение (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на гражданите
Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават...
Чете се за: 06:22 мин.
Политика
НАП започва проверка на шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“ НАП започва проверка на шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Прокуратурата внесе искане за гледане на мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе" Прокуратурата внесе искане за гледане на мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Властите анализират всички места в страната, които се използват за гонки Властите анализират всички места в страната, които се използват за гонки
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на събитието...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Верижна катастрофа блокира движението по пътя Слънчев бряг –...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ