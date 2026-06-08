Иран обяви край на военните операции срещу Израел

Иран обяви край на военните си операции срещу Израел, но предупреди, че ще нанесе по-сурови удари, ако не спрат израелските удари в Ливан.

По-рано Доналд Тръмп призова Иран и Израел да прекратят "незабавно" взаимните обстрели, след като двете страни подновиха преките сблъсъци за първи път от прекратяването на огъня на 8 април.

Иран и Израел се стремят към незабавно примирие, стига невежеството и глупостта да не му попречат, заяви американският президент, който не крие различията си с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

От снощи Иран изстреля около 30 ракети срещу Израел в отговор на израелски удар срещу южното предградие на Бейрут - крепост на групировката Хизбула. Ислямската република вижда като едно цяло двата фронта в Близкоизточния конфликт.

Есмаил Багаей-говорител на МВнР на Иран: "Без съмнение, действията на ционисткия режим не могат да бъдат разделени от политиките на Съединените щати."

Иранската телевизия съобщи за експлозии в Техеран, Тебриз и Исфахан. Полетите на двете летища в Техеран са били отменени, въздушното пространство над западен Иран беше затворено.

Ефи Дефрин, военен говорител на Израел: "Десетки наши изтребители атакуваха противовъздушната отбрана на Иран. При втората вълна атакувахме петрохимически комплекс в югозападен Иран, който произвежда материали и компоненти за ракетната програма на режима."

Избликът на насилие ще засегне мирните преговори със Съединените щати, които са в ход с пакистанско посредничество, заяви иранската дипломация. Хората в Тел Авив се надяват на скорошна положителна развръзка.

Хилъри Шоу, жителка на Тел Авив: "Надявам се Тръмп да се намеси и да накара Нетаняху да приключи това бързо, да проведат още преговори и да подпишат споразумение за мир."

Движението в Техеран днес беше по-малко, много иранци останаха по домовете си, а други се запасяват с бензин, предава "Франс прес".

Мариам, счетоводителка, жителка на Техеран: "Изпитваме несигурност и объркване. Не знаеш дали ще има война, нито пък дали мирното споразумение ще е трайно. Нищо не е ясно. В крайна сметка трябва да се реши- война или мир."

Световните борси отбелязаха спад заради непредсказуемата ситуация.