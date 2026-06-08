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Френски изтребител свали дрон над Латвия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 00:57 мин.
По света
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На два пъти над източните части на страната беше обявена въздушна тревога

изтребители
Снимка: БТА
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Френски изтребител свали дрон във въздушното пространство на Латвия след решение на НАТО. Решението е взето на най-високо ниво в Алианса, член на който е страната.

От латвийския генерален щаб не уточниха откъде е изстрелян безпилотния апарат. Сутринта в източните области на Латвия беше обявена въздушна тревога, след свалянето на дрона тя беше отменена. Но след това обявена отново.

Това е поредният случай, в който безпилотни апарати навлизат в пространството на европейски държави. Опасенията на експерти са, че войната излиза извън границите на Украйна и вече е на прага на северната граница на НАТО.

#сваляне на дрон #Френски изтребители #Латвия

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