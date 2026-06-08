Френски изтребител свали дрон над Латвия

На два пъти над източните части на страната беше обявена въздушна тревога
Френски изтребител свали дрон във въздушното пространство на Латвия след решение на НАТО. Решението е взето на най-високо ниво в Алианса, член на който е страната.
От латвийския генерален щаб не уточниха откъде е изстрелян безпилотния апарат. Сутринта в източните области на Латвия беше обявена въздушна тревога, след свалянето на дрона тя беше отменена. Но след това обявена отново.
Това е поредният случай, в който безпилотни апарати навлизат в пространството на европейски държави. Опасенията на експерти са, че войната излиза извън границите на Украйна и вече е на прага на северната граница на НАТО.