Френски изтребител свали дрон над Латвия

Френски изтребител свали дрон във въздушното пространство на Латвия след решение на НАТО. Решението е взето на най-високо ниво в Алианса, член на който е страната.

От латвийския генерален щаб не уточниха откъде е изстрелян безпилотния апарат. Сутринта в източните области на Латвия беше обявена въздушна тревога, след свалянето на дрона тя беше отменена. Но след това обявена отново.

Това е поредният случай, в който безпилотни апарати навлизат в пространството на европейски държави. Опасенията на експерти са, че войната излиза извън границите на Украйна и вече е на прага на северната граница на НАТО.



