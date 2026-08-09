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Войната в Украйна: Жертви и ранени и от украинска, и от руска страна

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Зеленски: Кремъл се готви за поредна мобилизация

Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Най-малко трима души загинаха, а над 30 бяха ранени след поредната масирана руска атака срещу Харков.

Тежки поражения са нанесени в Павлоград и на пристанището в Одеса. При ударите в крайморския град са ранени 12 души. Часове наред нямаше ток и вода. В ранния следобед в Одеса беше обявена въздушна тревога, при последвалата атака беше поразен жилищен блок.

„Руснаците водят война срещу хранителната сигурност по света“, коментира украинският президент Володимир Зеленски.

Според него Кремъл се готви за поредна мобилизация.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Той мисли само за мобилизацията. Мисли как да измами народа си - как да има масова мобилизация, без да я обявява. Ще измисли някакви договори, ще затвори границите. Няма да се спре пред нищо. Той трябва да представи някаква победа. Но в Украйна няма да спечели. Трябва му да превземе Донбас, но ние никъде няма да отидем. И ще продължи да изкривява споразумението от Анкъридж."

Руски медии съобщават за най-малко петима загинали и над 20 ранени след украинска атака в граничната Белгородска област.

#войната в Украйна #Русия #жертви и ранени #Украйна

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